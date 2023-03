Cientistas detectam explosão de raios gama mais brilhante já vista no espaço

Um time de especialistas, que inclui acadêmicos da Universidade de Leicester, no Reino Unido, diz que esse GRB foi dez vezes mais brilhante do que qualquer outro detectado anteriormente.

A explosão, oficialmente nomeada de GRB 221009A, foi apelidada de BOAT — sigla para Brightest Of All Time , ou "A Mais Brilhante de Todos os Tempos" — por aqueles que trabalham em uma missão chamada Swift.

No entanto, 55 minutos depois, quando a órbita do satélite permitiu uma visão clara do GRB, os sistemas fizeram a detecção com sucesso e geraram as imagens.