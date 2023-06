Guerra na Ucrânia: por dentro de vilarejo reconquistado da Rússia em contra-ofensiva militar

Dos quatro vilarejos libertados na região leste de Donetsk, Neskuchne foi o que sofreu com o conflito pesado, de acordo com o batalhão que o libertou. A Ucrânia perdeu seis soldados no processo.

À medida que Anatoliy, nossa escolta do exército, acelera por estradas destruídas em seu caminhão camuflado em direção a Neskuchne, fica claro que este é um tipo diferente de libertação do que as que vimos no ano passado.