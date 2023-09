DanTDM: como um estudante tímido se tornou uma das maiores estrelas do YouTube

DanTDM chegou a ser o canal mais visto no YouTube

Os criadores de conteúdo do YouTube estão entre as vozes mais influentes na cultura contemporânea. DanTDM, um dos youtubers mais ricos e bem-sucedidos do Reino Unido, tem um patrimônio líquido superior ao de muitos jogadores de futebol profissionais.