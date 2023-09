10 sintomas do câncer que podem passar despercebidos

As chances de superar o câncer são muito altas se ele for diagnosticado precocemente.

A maioria das pessoas, quando ouve a palavra câncer, associa o termo a uma doença perigosa com resultado fatal.

“Há quem pense que não deveríamos encorajar as pessoas a serem hipocondríacas, mas temos um problema com indivíduos que não vão ao médico porque acreditam que estão desperdiçando seu tempo e usando inutilmente os recursos do sistema de saúde".