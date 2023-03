Professora morre e 4 ficam feridos: aluno com faca faz ataque em escola de SP

Há 44 minutos

Um aluno de 13 anos atacou diversas pessoas com uma faca em uma escola estadual de São Paulo nesta segunda-feira (27/3). Uma professora morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas — entre elas três professoras e um aluno.

Após o ataque, o adolescente foi desarmado por uma professora e detido pela polícia. As vítimas foram levadas para hospitais.

Recém-chegado

O aluno que realizou o ataque havia sido transferido para a escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia (zona sul de São Paulo), no dia 15 de março, disse o secretário estadual de Educação, Renato Feder, em entrevista a jornalistas.

Vídeos divulgados pelo site G1 mostram os momentos em que o aluno, vestido com uma máscara de caveira, ataca a professora pelas costas e depois é contido por outra.

Motivação sendo investigada

Derrite afirmou ainda que não se sabe a motivação do aluno para o ataque e que isso será investigado. O adolescente estava no 8º ano do ensino fundamental.