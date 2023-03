Vencedores do Oscar 2023: onde assistir aos filmes premiados

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo ganhou diversos prêmios, inclusive de melhor diretor e melhor ator coadjuvante

13 março 2023, 03:40 -03 Atualizado Há 37 minutos

O grande vencedor do Oscar 2023 foi o filme de ficção científica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que ganhou em sete categorias.

Das categorias consideradas as mais importantes (melhores filme, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, direção e roteiro), o filme só não venceu o prêmio de melhor ator, que ficou para Brandon Frasier, em A Baleia.

O segundo filme mais premiado da noite foi o drama Nada de Novo no Front, sobre a Primeira Guerra Mundial, que ficou com quatro prêmios — inclusive o de melhor filme estrangeiro.

Confira abaixo a lista completa de vencedores e onde vê-los no Brasil.

Melhor filme

• VENCEDOR: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Disponível em: PrimeVideo e Now Net Claro. Para alugar: Google Play, Amazon, Claro Video, Apple TV.

• Avatar: O caminho da água

• Elvis

• Entre Mulheres

• Nada de Novo no Front

• Os Fabelmans

• Os Banshees de Inisherin

• Tár

• Top Gun: Maverick

• Triângulo da Tristeza

Melhor direção

• VENCEDORES: Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Disponível em: PrimeVideo e Now Net Claro. Para alugar: Google Play, Amazon, Claro Video, Apple TV.

• Martin McDonagh - Os Banshees de Inisherin

• Ruben Östlund - Triângulo da Tristeza

• Steven Spielberg - Os Fabelmans

• Todd Field - Tár

Melhor atriz

• VENCEDORA: Michelle Yeoh - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Disponível em: PrimeVideo e Now Net Claro. Para alugar: Google Play, Amazon, Claro Video, Apple TV.

• Ana de Armas - Blonde

• Andrea Riseborough - To Leslie

• Cate Blanchett - Tár

• Michelle Williams - Os Fablemans

Melhor ator

• VENCEDOR: Brendan Fraser - A Baleia. Em cartaz nos cinemas. Não está disponível em streaming.

• Austin Butler - Elvis

• Bill Nighy - Living

• Colin Farrell - Os Banshees de Inisherin

• Paul Mescal - Aftersun

Melhor atriz coadjuvante

• VENCEDORA: Jamie Lee Curtis - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Disponível em: PrimeVideo e Now Net Claro. Para alugar: Google Play, Amazon, Claro Video, Apple TV.

• Angela Bassett - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

• Hong Chau - A Baleia

• Kerry Condon - Os Banshees de Inisherin

• Stephanie Hsu - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor ator coadjuvante

• VENCEDOR: Ke Huy Quan - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Disponível em: PrimeVideo e Now Net Claro. Para alugar: Google Play, Amazon, Claro Video, Apple TV.

• Barry Keoghan - Os Banshees de Inisherin

• Brendan Gleeson - Os Banshees de Inisherin

• Brian Tyree Henry - Causeway

• Judd Hirsh - Os Fabelmans

Melhor roteiro original

• VENCEDOR: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Disponível em: PrimeVideo e Now Net Claro. Para alugar: Google Play, Amazon, Claro Video, Apple TV

• Os Banshees de Inisherin

• Os Fabelmans

• Tár

• Triângulo da Tristeza

Melhor roteiro adaptado

• VENCEDOR: Entre Mulheres. Em cartaz nos cinemas. Não está disponível em streaming.

• Glass Onion: Um Mistério Knives Out

• Living

• Nada de Novo no Front

• Top Gun: Maverick

Melhor edição

• VENCEDOR: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Disponível em: PrimeVideo e Now Net Claro. Para alugar: Google Play, Amazon, Claro Video, Apple TV

• Elvis

• Os Banshees de Inisherin

• Tár

• Top Gun: Maverick

Melhor filme internacional

• VENCEDOR: Nada de Novo no Front - Alemanha. Disponível no Netflix

• A Menina Silenciosa - Irlanda

• Argentina, 1985 - Argentina

• Close - Bélgica/França/Holanda

• Eo - Polônia

Melhor animação

• VENCEDOR: Pinóquio por Guillermo del Toro. Disponível no Netflix

• A Fera do Mar

• Gato de Botas 2: O Último Pedido

• Marcel the Shell With Shoes On

• Red: Crescer é uma Fera

Melhor design de produção

• VENCEDOR: Nada de Novo no Front. Disponível no Netflix

• Avatar: O caminho da água

• Babilônia

• Elvis

• Os Fabelmans

Melhor fotografia

• VENCEDOR: Nada de Novo no Front. Disponível no Netflix

• Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

• Elvis

• Império da Luz

• Tár

Melhor figurino

• VENCEDOR: Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Disponível no Disney+

• Babilônia

• Elvis

• Sra. Harris Vai a Paris

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor maquiagem e penteados

• VENCEDOR: A Baleia. Em cartaz nos cinemas. Não está disponível em streaming.

• Batman

• Elvis

• Nada de Novo no Front

• Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Melhor som

• VENCEDOR: Top Gun: Maverick. Disponível em: Paramount+, globoplay, Now Net Claro, Oi Play. Para alugar: Apple TV, Microsoft, Claro Video, Google Play, Amazon

• Avatar: O caminho da água

• Batman

• Elvis

• Nada de Novo no Front

Melhores efeitos visuais

• VENCEDOR: Avatar: O caminho da água. Em cartaz nos cinemas. Não está disponível em streaming.

• Batman

• Nada de Novo no Front

• Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

• Top Gun: Maverick

Melhor trilha sonora

• VENCEDOR: Nada de Novo no Front. Disponível no Netflix

• Babilônia

• Entre Mulheres

• Os Fabelmans

• Pinóquio por Guillermo del Toro

Melhor música original

• VENCEDOR: Naatu Naatu - RRR: Revolta, Rebelião, Revolução. Disponível no Netflix

• Applause - Tell it like a woman

• Hold My Hand - Top Gun: Maverick

• Lift Me Up - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

• This is life - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor documentário

• VENCEDOR: Navalny. Disponível no HBO max

• All That Breathes

• All the Beauty and the Bloodshed

• A House Made of Splinters

• Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

Melhor curta documentário

• VENCEDOR: The Elephant Whisperers. Disponível no Netflix

• Haulout

• How Do You Measure a Year?

• Stranger at the Gate

• The Martha Mitchell Effect

Melhor curta

• VENCEDOR: An Irish Goodbye. Não está disponível

• Ivalu

• Le Pupille

• Night Ride

• The Red Suitcase

Melhor curta de animação

• VENCEDOR: O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Disponível na Apple TV

• An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Believe It

• Ice Merchants

• My Year of Dicks

• The Flying Sailor