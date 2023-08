Serial killer de bebês: quem é Lucy Letby, enfermeira condenada por mortes com insulina e injeções de ar no Reino Unido

Lucy Letby se tornou a maior assassina em série de bebês do Reino Unido nos tempos modernos

Em uma manhã de julho de 2018, a enfermeira Lucy Letby foi levada algemada de sua casa, no Reino Unido, depois de ser presa pela primeira vez.

A enfermeira neonatal, que tinha 28 anos na época, seria questionada sobre crimes verdadeiramente impensáveis ​​que, após condenação, a tornariam a maior assassina em série de bebês do Reino Unido nos tempos modernos .

Sua prisão ocorreu após uma investigação meticulosa da Polícia de Cheshire que, no auge, envolveu quase 70 policiais e servidores.

O único foco da Operação Hummingbird era investigar o aumento alarmante e inexplicável de mortes e colapsos quase fatais de bebês prematuros na unidade neonatal do Hospital Condessa de Chester, na cidade de Chester, na Inglaterra, perto da fronteira com o País de Gales.

Em poucas horas, a notícia da prisão de Letby estava nas manchetes em diferentes parte do mundo.

Fim do Matérias recomendadas

A unidade neonatal do Hospital Condessa de Chester

Desde outubro, a enfermeira, hoje com 33 anos, está sendo julgada, acusada de assassinar sete bebês e tentar assassinar outros dez entre junho de 2015 e junho de 2016.

Ela negou veementemente todas as 22 acusações contra ela, mas foi considerada culpada de sete acusações de assassinato. Letby também foi considerada culpada por tentativa de assassinato de outros seis bebês na unidade neonatal do hospital.

O júri composto por sete mulheres e quatro homens deliberou por mais de 110 horas depois de ouvir evidências durante nove meses, período no qual foram apresentadas alegações de que Letby deliberadamente injetou ar em bebês, alimentou outros à força com leite e envenenou alguns com insulina.