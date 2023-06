O que se sabe sobre os 5 ocupantes do submarino desaparecido em expedição ao Titanic

Equipes de resgate correm contra o tempo para localizar o veículo submersível que desapareceu no último domingo (18/06) no Oceano Atlântico, próximo a Newfoundland, no Canadá.

O submersível fazia uma expedição até o naufrágio do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade no fundo do mar.

Um mergulho completo até o naufrágio, incluindo descida e subida, leva oito horas no total.

Mas a tripulação do submersível Titan, que pertence à empresa OceanGate, perdeu contato com a base 1 hora e 45 minutos após submergir, segundo a Guarda Costeira americana.

Equipes de busca dos EUA e do Canadá estão tentando encontrar o submersível, que tinha uma reserva de oxigênio de 96 horas (quatro dias) para um caso de emergência.

A OceanGate cobra US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) por pessoa pela expedição de oito dias, que sai do Canadá, para ver o famoso naufrágio.

Até agora, foram confirmadas as identidades de três das cinco pessoas que estão a bordo da embarcação — e há indícios em relação aos nomes das outras duas.

Hamish Harding

Hamish Harding é um bilionário britânico amante de aventuras

Embarcar para ver os destroços do Titanic exigia duas coisas: espírito de aventura e muito dinheiro.

O bilionário britânico Hamish Harding, de 58 anos, tem ambos.

Harding embarcou no submersível no domingo, indicaram nas redes sociais sua empresa Action Aviation e seu enteado, Brian Szasz, em uma publicação que foi apagada depois.

O explorador e turista espacial, que mora nos Emirados Árabes Unidos, é fundador do Action Group e presidente da Action Aviation, empresa de serviços de vendas e operações de aviação com sede em Dubai.

Formado em Ciências Naturais e Engenharia Química pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, Harding é um apaixonado pelo céu e pelo espaço desde jovem, razão pela qual se tornou piloto e paraquedista.

Não é à toa que, em 2022, recebeu o prêmio Lendas Vivas da Aviação.

Ele também é membro do conselho do The Explorers Club, um renomado clube internacional de exploradores e cientistas.

Harding já viajou várias vezes para a Antártida, onde acompanhou em 2016 o ex-astronauta Buzz Aldrin, quando o mesmo se tornou a pessoa mais velha a chegar ao Polo Sul aos 86 anos.

Em 2017, ele colaborou com a empresa de turismo de luxo White Desert para introduzir o primeiro serviço regular de voos privados para a Antártida.

Seu espírito de aventura também o levou ao espaço. Em junho de 2022, ele viajou a bordo da New Shepard em um voo suborbital, como parte da missão NS-21 da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos.

Harding é dono de três recordes no Guinness Book, o livro dos recordes mundiais: em 2019, ele deu a volta ao mundo de avião mais rápida já registrada, pelos Polos Norte e Sul; e em 2021, em parceria com o americano Víctor Vescovo, quebrou dois recordes de distância e duração em máxima profundidade oceânica ao descer a cerca de 11 mil metros na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico.

Shahzada e Suleman Dawood

Shahzada Dawood é de uma das famílias mais ricas do Paquistão

Em um comunicado divulgado na terça-feira, a família Dawood confirmou que Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, embarcaram na expedição para visitar os destroços do Titanic.

"Estamos muito gratos pela preocupação demonstrada por nossos colegas e amigos e gostaríamos de pedir a todos que orem por sua segurança, garantindo a privacidade da família neste momento."

Shahzada Dawood, de 48 anos, vem de uma das famílias mais ricas do Paquistão.

Ele mora em Surrey, no sul de Londres, com a esposa, Christine, e os filhos Suleman, de 19, que também está a bordo do Titan, e Alina.

Nascido no Paquistão, ele se mudou para o Reino Unido, onde se formou em direito pela Universidade de Buckingham. Ele tem nacionalidade britânica.

Entre as funções que desempenha, Dawood é membro do SETI Institute, na Califórnia, cuja missão é explorar, entender e explicar a origem e a natureza da vida no Universo.

Também é membro do Círculo de Fundadores do British Asian Trust, cujo presidente é o rei Charles 3º.

As identidades que não foram confirmadas oficialmente

Stockton Rush é fundador e CEO da OceanGate Expeditions

As outras duas pessoas a bordo do submersível seriam Stockton Rush e Paul-Henry Nargeolet.

O primeiro, de origem americana, é o presidente da OceanGate, empresa de submarinos tripulados para aluguel e pesquisa científica — um ícone na exploração das profundezas do mar.

Desde sua criação, em 2009, a empresa conseguiu criar dispositivos capazes de atingir profundidades de 4.000 e 6.000 metros.

Rush começou sua carreira nos céus — e se tornou o piloto de jato de transporte mais jovem do mundo, com apenas 19 anos, em 1981. Três anos depois, entrou na McDonnell Douglas como engenheiro de testes de voo do programa F-15.

A experiência na indústria aeroespacial e a paixão pelos oceanos se consolidaram na fundação da OceanGate em 2009.

Em 2012, ele cofundou a OceanGate Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover avanços em tecnologia marinha, ciência, história e arqueologia.

Em 1989, ele construiu uma aeronave experimental, a Glasair III, que segue voando hoje.

Também criou um submarino para duas pessoas modificando um modelo Kittredge K-350.

O francês Paul-Henry Nargeolet foi identificado como o piloto do submersível

De acordo com uma publicação feita por Harding no Facebook antes do embarque, o outro integrante da expedição seria o francês Paul-Henry Nargeolet, um nome altamente respeitado no campo da pesquisa subaquática.

Ex-comandante da Marinha Francesa, ele entrou para o Instituto Francês de Pesquisa e Exploração do Mar (Ifremer, na sigla em francês) em 1986 — e um ano depois, liderou a primeira expedição de recuperação do Titanic.

Ele se destaca por seu extenso trabalho no local do naufrágio do Titanic: como diretor de pesquisa submarina das empresas Experiential Media Group e RMS Titanic — e é considerado uma autoridade no que se refere ao histórico naufrágio de 1912.

Nargeolet liderou várias expedições ao Titanic, completando 35 mergulhos, e supervisionou a recuperação de 5 mil artefatos, incluindo uma parte de 20 toneladas do casco do navio, conhecida como "Big Piece", agora em exposição em Las Vegas, nos EUA.