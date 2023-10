Guerra na Ucrânia: como Zelensky está lidando com a fadiga ocidental com o conflito

O presidente ucraniano tem feito mais negociações do que campanha de guerra

As relações podem ser próximas, os apertos de mão podem ter sido firmes, mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teve um trabalho duro durante a sua viagem aos Estados Unidos e ao Canadá.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, prometeu apoiar a Ucrânia “durante o tempo que for necessário” contra a invasão da Rússia, e tem o apoio de todos os partidos nesse esforço.

Zelensky conseguiu um pacote de ajuda militar de US$ 325 milhões da Casa Branca, mas não foi o valor de US$ 24 bilhões que ele esperava. A proposta de ajuda militar bilionária está parada no Congresso, que está quase paralisado devido a discordâncias sobre o orçamento.