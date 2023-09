Índia: por que há rumores de que país vai mudar de nome

Crédito, REUTERS/Adnan Abidi Legenda da foto, Painel do G20 em Nova Déli traz foto e nome de centro de eventos que inclui o nome em hindi do país, Bharat

Há 1 hora

O uso do nome Bharat no lugar de Índia em um convite oficial para um evento da Cúpula do G20 chamou a atenção no país — e despertou críticas da oposição.

Bharat é o nome em hindi da Índia.

O convite para um jantar da presidente Draupadi Murmu com líderes estrangeiros presentes na cúpula a descreve como "presidente de Bharat".

Vários ministros do partido no poder, o BJP, celebraram o uso do termo, mas políticos da oposição questionaram o propósito. Isso porque, recentemente, uma coligação de oposição denominada INDIA foi formada — um acrônimo em inglês para Aliança Inclusiva para o Desenvolvimento Nacional Indiano.

“Faz apenas algumas semanas desde que nomeamos nossa aliança como INDIA, e o BJP começou a enviar convites com 'República de Bharat' em vez de 'República da Índia'”, escreveu no Twitter Manoj Jha, líder do partido Rashtriya Janata Dal.

“Vocês não serão capazes de tirar a Índia de nós, nem Bharat.”

A mudança no convite ocorreu em meio a relatos de que o governo está pensando em mudar oficialmente o nome do país para Bharat — mas não há confirmação oficial disso.

Todos os sites oficiais ainda usam o termo “governo da Índia” e Murmu ainda é descrita como presidente da Índia no X (antigo Twitter).

No entanto, o uso de Bharat no convite apareceu apenas dois dias depois de Mohan Bhagwat, chefe da organização nacionalista Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) — o mentor ideológico do BJP —, ter dito que o país deveria se chamar Bharat em vez de Índia.

"Às vezes usamos Índia para que aqueles que falam inglês entendam. Mas devemos parar de usar isso. O nome do país Bharat continuará sendo Bharat onde quer que você vá no mundo", afirmou Bhagwat.

Na terça-feira (05/09), vários políticos do BJP saudaram a menção no convite como sendo um motivo de orgulho para o país.

Crédito, DIVYAKANT SOLANKI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Legenda da foto, Todos os sites oficiais ainda usam o termo 'governo da Índia' e a presidente Draupadi Murmu ainda é descrita como presidente da Índia nas redes sociais

“Feliz e orgulhoso por nossa civilização estar marchando corajosamente em direção a Amrit Kaal”, tuitou Himanta Biswa Sarma, ministro-chefe do estado de Assam.

Amrit Kaal, que pode ser traduzido livremente como “era de ouro”, é um termo que o primeiro-ministro Narendra Modi e outros representantes do governo estão usando para se referir aos anos que antecedem 2047 — quando a Índia completará 100 anos.

O governo afirma que, até esta data, o país terá se tornado um dos mais prósperos e desenvolvidos do mundo.

O convite não foi a primeira ocasião em que o governo utilizou o nome Bharat em conexão com o G20.

Um relatório com título Bharat, A Mãe da Democracia, também foi distribuído a delegações estrangeiras.

A Constituição indiana também se refere à Índia como Bharat, embora apenas uma vez — no Artigo 1, que fiz que "a Índia, isto é, Bharat, será uma União de Estados."

No entanto, em todas as outras partes da Constituição, o país é nomeado como Índia.

No passado, ações apresentadas ao Supremo Tribunal tentaram mudar o nome oficial de Índia para Bharat. Mas os juízes não se envolveram na controvérsia e, em um dos casos, pediram que o autor da ação procurasse o governo para reivindicar a alteração.

Alguns juízes fizeram colocações, mas estas não têm valor jurídico.

“A Índia já é chamada de Bharat na Constituição”, observou certa vez o ex-presidente do Supremo Tribunal da Índia Sharad Bobde.

Outro ex-presidente do tribunal, TS Thakur, disse que cabia aos cidadãos escolher se queriam chamar o país de Índia ou de Bharat.

A Índia recebe a cúpula do G20 deste ano, que acontecerá na capital, Nova Déli, de 9 a 10 de setembro.