Ataque da Rússia ou 'sabotagem' da Ucrânia? O que pode estar por trás de explosão catastrófica de barragem

Uma enorme barragem na área ocupada pela Rússia no sul da Ucrânia foi rompida, desencadeando uma inundação rio abaixo.

Com ambos os lados, Rússia e Ucrânia, culpando um ao outro pelo rompimento da barragem, há ecos das misteriosas ​​explosões do gasoduto Nordstream no ano passado.