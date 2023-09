O trem blindado com que Kim Jong-un pretende chegar à Rússia

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Kim Jong-un acenando antes de embarcar no trem para uma viagem, em 2019

Há 1 hora

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, teria iniciado a sua viagem a Vladivostok, importante cidade portuária no extremo leste da Rússia, para uma reunião com o presidente Vladimir Putin.

O trem blindado que Kim usa para visitas ao exterior provavelmente partiu de Pyongyang, informou a mídia da Coreia do Sul, citando um funcionário do governo.

A reunião entre os dois líderes deverá ocorrer já na terça-feira (12/09).

O Kremlin confirmou que Kim visitará a Rússia "nos próximos dias".

Se o encontro com Putin se concretizar, será a primeira viagem internacional do líder norte-coreano em mais de quatro anos e a primeira desde o início da pandemia de covid-19.

Os dois líderes devem discutir a possibilidade de a Coreia do Norte fornecer armas a Moscou para apoiar a guerra na Ucrânia, segundo disse uma fonte do governo dos Estados Unidos à CBS, parceira americana da BBC.

A última viagem de Kim ao exterior foi também a Vladivostok, em 2019, para a sua primeira reunião com Putin, após o colapso das negociações de desarmamento nuclear da Coreia do Norte com o então presidente dos EUA, Donald Trump.

Pule Podcast e continue lendo Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

Na ocasião, Kim também viajou para Vladivostok de trem.

Há rumores de que o veículo tem pelo menos 20 vagões à prova de balas, fazendo dele um trem mais pesado que a média e incapaz de ultrapassar 59 km/h. A viagem a Vladivostok deverá durar um dia inteiro - a distância é de 1.180 km.

A longa viagem também se deve à rede ferroviária antiga da região.

O possível encontro acontece depois de a Casa Branca ter afirmado ter novas informações de que as negociações sobre armas entre os dois países estavam "avançando ativamente".

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse anteriormente que o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, tentou "convencer Pyongyang a vender munição de artilharia" à Rússia durante uma recente visita à Coreia do Norte.

A reunião ocorre num momento em que tanto a Rússia como a Coreia do Norte têm a oferecer algo que o outro país deseja, de acordo com Ankit Panda, do Carnegie Endowment for International Peace.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Kim e Putin se encontraram pela última vez em 2019, também em Vladivostok

"O que importa agora é se ambos os lados conseguirem encontrar preços adequados que estejam dispostos a pagar pela assistência do outro", afirma ele à BBC.

A Rússia provavelmente pedirá à Coreia do Norte armas convencionais, incluindo projéteis de artilharia e foguetes, em troca de alimentos e matérias-primas, e apoio contínuo em fóruns internacionais como a Organização da Nações Unidas (ONU), diz Panda.

"Isto poderia abrir a possibilidade de a Coreia do Norte transferir armamento mais sofisticado para a Rússia, para permitir a Moscou manter e abastecer os seus próprios estoques de armas convencionais", diz.

Acredita-se que a Rússia precise de munições de 122 mm e 152 mm porque seu estoque está diminuindo, mas não é fácil determinar o inventário completo de artilharia da Coreia do Norte, dada a sua natureza secreta.

As armas expostas na reunião entre Kim e Shoigu em julho incluíam o míssil balístico intercontinental Hwasong, o primeiro do tipo do país a usar combustível sólido.

Foi a primeira vez que Kim abriu as portas do país a visitantes estrangeiros desde o início da pandemia.

Tradição e luxo

O trem foi batizado de Taeyangho, a palavra coreana para o sol, e uma referência simbólica ao fundador da Coreia do Norte, Kim Il-Sung.

A tradição norte-coreana de viagens de longa distância de trem foi iniciada justamente por Kim Il-Sung – avô de Kim Jong-un – que usava seu próprio trem em viagens ao Vietnã e ao leste da Europa.

Esses trens luxuosos são fortemente vigiados por agentes de segurança, que examinam as rotas e as estações em busca de bombas e outras ameaças.

O pai de Kim Jong-un, Kim Jong-Il, que governou a Coreia do Norte de 1994 até sua morte, em 2011, teria viajado de trem por necessidade porque tinha medo de voar.

Kim Jong-Il viajou durante 10 dias a Moscou em 2001 para se encontrar com Putin.

O comandante militar russo Konstantin Pulikovsky, que acompanhou o antigo líder norte-coreano em 2001, falou da sua opulência da composição no seu livro de memórias Orient Express.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Trem blindado de Kim Jong-Il chegando a Moscou em 2001

"Era possível pedir qualquer prato da culinária russa, chinesa, coreana, japonesa ou francesa."

Mesmo o trem particular de Putin "não tinha o conforto do trem de Kim Jong-Il", escreveu o militar.

A mídia estatal norte-coreana disse que Kim Jong-Il morreu de ataque cardíaco enquanto viajava no trem em 2011.

O veículo verde com faixa amarela também tinha salas de conferências, salas de audiência e quartos, com telefones via satélite e televisores.

Kim Jong-un parece não compartilhar o medo de voar de seu pai, já que ele usou um jato particular de fabricação russa em várias ocasiões.

Sua atual viagem à Rússia provavelmente começará em Pyongyang e passará pela estação de Tumangang, na fronteira com a Rússia, onde as rodas do trem serão trocadas para se adaptar aos trilhos russos. A troca da roda deve levar pelo menos algumas horas.

Além do trem, ao longo dos anos Kim também foi visto em outros meios de transporte luxuosos que contrastam fortemente com o estilo de vida empobrecido do povo norte-coreano.