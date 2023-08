A fabricante de carros elétricos do Vietnã que vale quase o dobro de GM e Volks mesmo sem dar lucro

Crédito, Getty images Legenda da foto, A VinFast cresceu muito no mercado de ações nos últimos dias

Author, Mariko Oi

Role, BBC News

Há 26 minutos

A avaliação do mercado de ações da fabricante vietnamita de veículos elétricos VinFast subiu acima de empresas tradicionais, como Ford e General Motors (GM), em seu primeiro dia de negociação.

As ações da empresa, que ainda não deu lucro, fecharam acima de US$ 37 (R$ 183) cada na estreia em Nova York.

Isso deu à VinFast uma avaliação no mercado de ações de US$ 85 bilhões (cerca de R$ 421 bilhões), muito acima dos US$ 48 bilhões (R$ 238 bilhões) da Ford e dos US$ 46 bilhões (R$ 228 bi) da GM.

O movimento surge quando os gigantes da indústria automobilística e os fabricantes mais novos lutam por uma fatia do crescente mercado de veículos elétricos.

A valorização acrescentou cerca de US$ 39 bilhões (por volta de R$ 193 bilhões) à riqueza do presidente e fundador da VinFast, Pham Nhat Vuong, que já era o homem mais rico do Vietnã.

Registros regulatórios mostram que ele controla 99% das ações em circulação da companhia, principalmente por meio do maior conglomerado empresarial do Vietnã, o Vingroup JSC.

Isso limita o número de ações disponíveis para outros investidores negociarem, o que pode levar a grandes oscilações de preço.

As negociações na VinFast foram relativamente fracas na terça-feira, com cerca de US$ 185 milhões em suas ações mudando de mãos.

"Os investidores continuam acreditando que o futuro está no carro elétrico e que um país de baixo custo do leste asiático vai emergir como um concorrente dos Estados Unidos", disse Bill Russo, fundador e CEO da Automobility, com sede em Xangai.

"Os mercados acreditam que, dada a geopolítica, o Vietnã, não a China, será esse país."

11 mil veículos entregues

Pule Podcast e continue lendo Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

Em vez de uma venda convencional de ações, a VinFast abriu o capital usando uma empresa "de fachada" - em uma operação conhecida como "empresa de aquisição de propósito especial" (Spac).

Spacs são frequentemente usadas ​​por start-ups para acelerar o processo muitas vezes lento e caro de abrir o capital de uma empresa privada. Em termos simples, significa fundir uma empresa que não está em bolsa com uma que está.

Vários fabricantes de veículos elétricos - incluindo a Lordstown Motors e a Faraday Future - abriram o capital usando Spacs nos últimos três anos.

No entanto, ambas as empresas perderam mais de 90% de seu valor de mercado de ações desde suas fusões.

Russo disse que o VinFast poderia ser diferente, porque "eles são apoiados principalmente pelo Vingroup, que lhes dá acesso ao financiamento de um negócio que tem um histórico comprovado de crescimento".

“A maioria das start-ups de veículos elétricos falha porque não possui um núcleo lucrativo e o financiamento externo acaba se esgotando, pois queimam capital muito mais rápido do que geram dinheiro”, diz Russo.

Mas a VinFast também enfrenta uma forte concorrência, pois os principais players lutam pelo domínio do mercado.

Líderes de mercado - incluindo a Tesla de Elon Musk e a BYD, que é apoiada pelo famoso investidor Warren Buffett - vêm cortando preços para aumentar as vendas.

No primeiro semestre do ano, a VinFast entregou 11.300 veículos elétricos, de acordo com uma apresentação da empresa. Em comparação, a Tesla entregou mais de 889 mil unidades no mesmo período.

"A Tesla continuará a ser a líder absoluta em veículos elétricos, mas haverá muitos vencedores nesse mercado", afirma Dan Ives, da Wedbush Securities.