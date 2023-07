Greve em Hollywood: o episódio de Black Mirror que simboliza receios de atores com inteligência artificial

O sindicato alertou que “a inteligência artificial representa uma ameaça existencial para as profissões criativas” e disse que pretende aprofundar as discussões sobre o assunto.

Liam Budd, do sindicato Equity do Reino Unido, afirmou: "Estamos vendo essa tecnologia usada em uma variedade de coisas, como audiolivros automatizados, trabalho de narração sintetizada, avatares digitais para vídeos corporativos ou também o papel de deepfakes que estão sendo usados ​​em filmes.”

A cineasta e escritora Justine Bateman, em entrevista ao programa BBC Tech Life no início deste ano, disse que não achava que a indústria do entretenimento precisasse da inteligência artificial.

"O problema é que as corporações sentem que não têm margens de lucro amplas o suficiente, porque, se você pode eliminar a sobrecarga de ter que pagar a todos, pode apaziguar Wall Street e ter relatórios de lucros maiores. Se o uso de IA proliferar, a indústria do entretenimento vai destruir toda a estrutura desse negócio”, afirmou Bateman.

O Writers' Guild of Great Britain (WGGB) - um sindicato que representa escritores de TV, cinema, teatro, livros e videogames no Reino Unido - tem várias preocupações sobre isso:

- A IA vai diluir as contribuições feitas pela indústria criativa para a economia e a identidade nacional do Reino Unido.

"Como acontece com qualquer nova tecnologia, precisamos considerar os riscos e benefícios e garantir que a velocidade do desenvolvimento não ultrapasse ou tire do trilho as proteções das quais os escritores e a força de trabalho criativo em geral dependem para ganhar a vida”, diz Lesley Gannon, vice-secretário geral do WGGB.