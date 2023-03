Por que Toblerone é obrigado a mudar logo icônico após mudança de fábrica

Crédito, Getty Images

Há 59 minutos

O pico da montanha Matterhorn vai ser removido em breve da embalagem do Toblerone, quando parte da produção do chocolate for transferida da Suíça para a Eslováquia.

A empresa americana Mondelez, que fabrica o Toblerone, disse que a imagem da montanha de 4.478 metros de altura, um dos cartões postais da Suíça, será substituída por um pico mais genérico.

A mudança na embalagem será feita para não violar uma lei que visa proteger a marca "Suíça", em vigor desde 2017 no país.

A legislação prevê que símbolos nacionais não podem ser usados para promover produtos à base de leite que não sejam fabricados exclusivamente na Suíça — e, no caso de outros gêneros alimentícios, pelo menos 80% da matéria-prima do produto deve ser proveniente do país.

Como parte da produção será transferida para a Eslováquia, a embalagem da barra de chocolate em forma de pirâmide, que reproduz a imagem do pico alpino, vai precisar passar por uma reformulação.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A silhueta irregular do Matterhorn foi usada pela primeira vez na embalagem do chocolate em 1970

Em comunicado enviado à BBC, a Mondelez explicou que estava transferindo parte da produção para fora do país para "responder ao aumento da demanda mundial e expandir nossa marca Toblerone no futuro".

A companhia informou que a nova embalagem incluiria uma "nova fonte e logotipo diferenciados, inspirados ainda mais nos arquivos Toblerone, e a inclusão da assinatura de nosso fundador, Tobler".

O Toblerone, o chocolate em forma de montanha feito de leite suíço com nougat de amêndoas e mel, foi colocado à venda pela primeira vez em 1908 em Berna, capital da Suíça.

Mas só em 1970 que a silhueta recortada do Matterhorn apareceu em sua embalagem — antes disso, uma águia e um urso haviam estampado a embalagem do chocolate, de acordo com o site do Toblerone.

A Tobler, fabricante original do chocolate, foi uma empresa independente até 1970, quando se fundiu com a Suchard, formando a Interfood, que depois se juntaria à Jacobs formando a Jacobs Suchard. Essa faria parte do gigante de alimentação Kraft Jacobs Suchard em 1993, até a criação, em 2012, da Mondelez, com as marcas de chocolates e confeitaria da Kraft Foods.

A Mondelez afirmou que Berna é "uma parte importante da nossa história e vai continuar a ser no futuro".

Em 2016, o Toblerone gerou polêmica ao mudar o design da barra de chocolate para espaçar os característicos pedaços triangulares em uma tentativa de manter os custos baixos.