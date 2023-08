O fracasso de missão lunar russa após colisão de sonda

Luna-25 decolou do extremo leste da Rússia em 11 de agosto

Aoife Walsh e Will Vernon

A nave deveria ser a primeira a pousar no pólo sul da Lua, mas falhou depois de encontrar problemas ao se mover para sua órbita pré-pouso.

A Roscosmos, corporação espacial estatal da Rússia, disse na manhã de domingo que havia perdido contato com a Luna-25 pouco depois das 7h57 de sábado (19/8).

Informações preliminares mostraram que a sonda de 800 kg "deixou de existir como resultado de uma colisão com a superfície da Lua", afirmou em comunicado.

Assim que o Chandrayaan-3 pousar, levará algumas horas para que a poeira baixe antes que o rover de seis rodas percorra as rochas e crateras na superfície da Lua, coletando dados e imagens cruciais para serem enviados de volta à Terra para análise.

A área da superfície do pólo sul da Lua que fica permanentemente na sombra é muito maior do que no pólo norte da Lua, o que torna mais provável encontrar água lá.