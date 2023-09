Brasil e Ucrânia tentam 'quebrar o gelo' em reunião de Lula com Zelensky após série de desencontros

A declaração de Kuleba revela a tensão que cercou a relação entre os dois países nos últimos meses. Por um lado, o governo do Brasil via Zelensky como "soberbo" em sua interação com o líder petista.

Por outro lado, o ucraniano acusava Brasília de tomar posição pró-Rússia ao defender cessar-fogo com congelamento de ocupação russa em territórios ucranianos e rechaçou uma aparente sugestão de Lula de que a paz só seria alcançada com a cessão de territórios.

"Apreciamos a decisão do presidente Putin, digo, presidente Lula, com o seu conselheiro de Segurança Nacional, de continuar a participar nas reuniões de coordenação sobre a fórmula de paz proposta pelo presidente Zelensky. Então foi um momento muito importante e temos muito trabalho pela frente", disse Kuleba, em referência a um grupo liderado por Dinamarca e Noruega que tem tentado mediar soluções diplomáticas entre Rússia e Ucrânia.

Reformas na ONU

Ainda sem resultados militares robustos na contraofensiva à Rússia, tendo tido que demitir seu ministro da defesa recentemente sob alegações de corrupção e recebido críticas públicas sobre sua estratégia militar dos americanos, os maiores financiadores do esforço bélico ucraniano, Zelensky não atravessa uma boa fase e talvez isso tenha aumentado sua disposição para encontrar com Lula.

Mas o governo brasileiro fez um esforço para não deixar que a agenda Zelensky eclipsasse aquelas que eram as prioridades da viagem: o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, na qual Lula quis reapresentar as credenciais do Brasil ao mundo, e a bilateral com o presidente americano Joe Biden, com lançamento de uma iniciativa conjunta pelo trabalho digno.