Mochilas à prova de balas e reclusão: como violência armada faz americanos viverem com medo

Conversas difíceis

Cerca de 60% dos adultos dizem ter conversado com seus filhos ou outros parentes sobre armas, de acordo com uma pesquisa da KFF, uma organização sem fins lucrativos focada em políticas de saúde.

"É útil para os pais conversarem com seus filhos sobre violência armada, desde que o façam com calma", afirma Vaile Wright, diretor sênior de inovação em saúde da American Psychological Association.

Mudança de casa

A violência armada nos Estados Unidos já levou alguns a arrumar as malas e mudar suas vidas. Cerca de 15% dizem que se mudaram para um bairro ou cidade diferente por causa disso, de acordo com a KFF.

No ano passado, Travis Wilson, de 40 anos, e sua esposa se mudaram para um novo bairro em Louisville, Kentucky, depois de se mudarem de Old Louisville, onde contavam o número de tiros à noite.

"Eu nunca vou me perdoar se [minha filha] for vítima de um tiroteio e eu apenas esperar pela vez dela."

Mochilas à prova de balas

No dia dos namorados, cinco anos atrás, Lori Alhadeff mandou seus três filhos para a escola, como fazia todas as manhãs, mas no final do dia, apenas dois chegaram em casa.