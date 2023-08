O casal que sofre com vídeo de gravidez que viralizou: 'Não sabem o que vivemos'

Crédito, Reprodução Legenda da foto, Vídeo em que Emerson fez surpresa para Kery viralizou e atualmente tem mais de 12,5 milhões de visualizações somente no TikTok

Author, Vinícius Lemos

Role, Da BBC News Brasil em São Paulo



1 agosto 2023, 18:11 -03 Atualizado Há 40 minutos

Quando Emerson Rosa comprou um carro, quis fazer uma surpresa para a esposa, Kerileine Fernanda, que estava grávida. Eles sonhavam com um automóvel desde que haviam começado a namorar, cerca de 12 anos antes.

Isso ocorreu em maio do ano passado. Emerson gravou o momento em que contou sobre o carro à companheira. O vídeo mostra Kery, como ela é chamada, segurando um capacete ao sair de casa. “Ué, cadê a moto?”, pergunta. Ele, então, entrega uma chave para a esposa.

Logo, Kery percebe que se trata da chave de um carro e corre em direção a um veículo estacionado próximo a ela. A mulher abre o automóvel e, emocionada, diz: “É o nosso primeiro carro”.

O vídeo viralizou nas redes sociais em maio do ano passado. Só no TikTok alcançou mais de 10 milhões de visualizações em poucos dias – atualmente já são mais de 12,5 milhões. Os números são ainda maiores, porque a publicação também repercutiu em outras plataformas, como o Instagram.

O casal recebeu diversos comentários de pessoas que ficaram emocionadas.

A repercussão do vídeo causou alegria a Emerson e Kery, que chegaram a participar de um programa de televisão para falar sobre a surpresa.

Meses depois, Ivy nasceu. Era a concretização do sonho dos pais, que compartilharam nas redes sociais a rotina com a recém-nascida.

Mas hoje, as lembranças e os comentários daquele vídeo que viralizou trazem sentimento de tristeza para Emerson e Kery. Isso porque Ivy hoje enfrenta um duro quadro de saúde.

Crédito, Arquivo pessoal Legenda da foto, Casal está junto há 14 anos e sonhava em ter um filho

Em maio de 2023, o vídeo viral completou um ano e voltou a receber vários comentários positivos de pessoas que sequer sabiam como estava a vida do casal nos últimos meses. Nesse mesmo período, Ivy estava internada

em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Hoje em dia, ver aquele vídeo é muito doloroso. Muitas pessoas assistem aquele vídeo e passam para o próximo (de outro perfil no TikTok), não veem a nossa realidade atual. Os comentários (positivos) são todos baseados naquele momento de maior alegria, não são baseados na nossa vida. Ler aqueles comentários e saber o que vivemos hoje é muito duro”, desabafou Emerson em um vídeo compartilhado no TikTok em maio deste ano.

O sonho de ter um filho

Pule Podcast e continue lendo Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

A chegada de Ivy não foi planejada, mas ocorreu em um bom período, avaliam Emerson e Kery, pois eles estavam em um bom momento financeiro e já estavam na casa dos 30 anos – atualmente ela tem 33 e ele tem 32.

Ela trabalhava como vendedora. E Emerson se apresentava como músico em estabelecimentos da região em que moram, em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo.

A descoberta da gravidez foi um momento de alegria. Na época, o casal já produzia vídeos para a internet. Os conteúdos compartilhados tinham pouco alcance.

Foi justamente nesse período de gestação da companheira que o casal, que só tinha uma motocicleta, passou a planejar a compra de um carro. “A Kery sabia que eu já estava olhando um carro, mas não falei quando consegui fechar o negócio. Queria fazer uma surpresa pra ela”, conta Emerson.

Quando pegou o carro, ele levou o veículo até a casa em que mora com a esposa e gravou a surpresa.

Com o imenso alcance dessa publicação nas redes sociais, o casal decidiu investir mais nas produções de vídeos e passou a produzir com mais frequência. Desde então, compartilharam vários momentos da rotina deles.

Crédito, Arquivo pessoal Legenda da foto, A vida de Kery e Emerson atualmente se resume a cuidar da filha

Os problemas de Ivy

Nas redes sociais, o casal também compartilhou os primeiros episódios difíceis em razão dos problemas de saúde da filha.

Os pais de Ivy contam que ela não tinha problemas de saúde até os dois meses de vida, quando foi internada para tratar uma infecção urinária que não parecia ter grandes complicações.

O quadro da garota se agravou. Os pais contam que ela teve três paradas cardiorrespiratórias em cerca de 40 dias e em uma delas teve uma lesão cerebral, que quase a levou à morte.

Essa lesão causou a paralisia cerebral da garota, explicam os pais. Hoje, aos 11 meses, Ivy tem poucos movimentos e passa os dias na cama.

“Os médicos quando olham o exame dela falam que a lesão cerebral foi gravíssima, praticamente irreversível. Só descartam a morte cerebral porque ela tem alguns leves movimentos. E ela não tem prognóstico de melhora”, explica Emerson.

A garota foi liberada para retornar para casa junto com o apoio de uma home care oferecida pelo plano de saúde. Hoje, ela sobrevive por meio de aparelhos, com a ajuda de cuidadores e com o intenso apoio dos pais.

Crédito, Arquivo pessoal Legenda da foto, Kery posa com carro durante a gestação: ela vivia um dos momentos mais felizes da vida

A Hapvida, responsável pelo Hospital São Lucas, que atendeu a garota, diz em nota à BBC News Brasil que se solidariza com Ivy e a família dela e afirma que "permanece à disposição para qualquer assistência que ela venha a precisar”.

“Hoje, com quadro de saúde mais estabilizado, a criança está em casa e conta com assistência 24 horas por dia, em regime de home care totalmente custeado pelo plano de saúde. A equipe de atendimento multidisciplinar é robusta, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas”, diz a nota da unidade de saúde.

Por várias vezes, a garota foi parar na UTI em razão das complicações de saúde.

Para cuidar da filha, Kery e Emerson tiveram que mudar completamente suas vidas. A mãe parou de trabalhar e o pai agora é motorista de aplicativo, com o carro que compraram no ano passado. “Comecei a fazer corridas por aplicativos porque o horário é mais flexível e assim posso ter mais disponibilidade para cuidar da Ivy”, explica Emerson.

Além disso, eles também recebem ajuda financeira de familiares próximos.

“A gente paga o plano de saúde dela e eu tento conseguir, como motorista de aplicativo, o básico para alimentação e aluguel. E uma parte dos nossos custos, como medicamentos e outras contas da casa, recebemos ajuda de parentes”, explica Emerson.

“Chegamos também a fazer rifas para conseguir dinheiro”, comenta Kery.

Crédito, Arquivo pessoal Legenda da foto, A pequena Ivy recebe cuidados constantes em razão dos problemas de saúde que desenvolveu nos primeiros meses de vida

O vídeo viral

O casal continua ativo nas redes sociais. Nelas divulgam a história da filha e chegam a ganhar algum dinheiro – pouco, dizem – com a monetização dos vídeos que produzem para o TikTok.

Eles não se arrependem de ter compartilhado o vídeo da surpresa do carro no ano passado. Mas admitem que sentem tristeza ao assistir àquele momento de alegria e ver novos comentários positivos, ou outros perfis nas redes sociais compartilhando novamente aquele registro.

“Ainda dói qualquer coisa que faz lembrar antes de tudo acontecer, antes de ela ficar mal. A vontade é voltar ao passado, para os meses em que as coisas não estavam assim. É horrível ver comentários naquele vídeo do carro”, afirma Emerson, que é o principal responsável pelos conteúdos compartilhados sobre a família nas redes sociais.

Kery diz que consegue encarar um pouco melhor os comentários positivos que recebem no vídeo do passado. “Eu não tenho como me afundar nisso, preciso encarar de frente e entender o agora para ser forte e cuidar dela. Mas claro que dói, dói muito”, diz.

Em meio às dificuldades, o casal se apega na esperança de que algum tratamento possa ajudar a filha a melhorar um dia.

Crédito, Arquivo pessoal Legenda da foto, No 'mesversário' mais recente, Ivy foi vestida com fantasia de Chaves

“Os médicos dizem que a lesão dela é praticamente irreversível. Mas existem tratamentos em desenvolvimento, que têm chances muito baixas de dar resultado, mas podem ser algumas possibilidades para o futuro, como um tratamento com célula tronco”, comenta Emerson.

Esses tratamentos para casos de paralisia cerebral como o da garota ainda estão em fase de estudos.

Para amenizar os problemas, Emerson e Kery buscam formas de aliviar a rotina. Uma delas é comemorar o “mesversário” da filha. Na comemoração mais recente, fizeram o tema do seriado “Chaves” e vestiram Ivy com roupas semelhantes às do protagonista da atração mexicana. Para eles, é uma forma de descontrair, ainda que a filha não responda aos estímulos.

Enquanto seguem com os cuidados intensos com Ivy, o casal aprende a lidar com a nova fase da vida, que mudou completamente em menos de um ano.