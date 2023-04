Richard Sharp: presidente do conselho da BBC renuncia após investigação sobre ligação com Boris Johnson

Há 1 hora

Antes de renunciar, Sharp já havia admitido que organizou um encontro entre o funcionário público mais antigo do país — o secretário de gabinete Simon Case — e Sam Blyth — que é primo distante de Johnson e que havia se oferecido para fornecer assistência financeira ao então primeiro-ministro no final de 2020.

A condução da polêmica envolvendo Sharp foi criticada no Reino Unido, sobretudo depois da suspensão em março do apresentador Gary Lineker por causa de um tuíte no qual criticou a política de imigração e pedidos de asilo do governo britânico.