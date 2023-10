O incêndio em boate que matou mais de 10 pessoas na Espanha

Há 44 minutos

Pelo menos 11 pessoas morreram num incêndio numa boate na cidade de Múrcia, no sudeste da Espanha, segundo autoridades espanholas.

Os serviços de emergência procuram pessoas desaparecidas e que estavam no local no momento do incêndio.