Por que música viral feita por inteligência artificial com vozes de Drake e The Weeknd preocupa artistas

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Drake e The Weeknd já trabalharam juntos na vida real

Author, Mark Savage

Role, Correspondente de música da BBC News

Há 1 hora

Uma música que usa inteligência artificial para reproduzir as vozes dos artistas Drake e The Weeknd viralizou nas redes sociais.

Chamada de Heart On My Sleeve, a faixa simula as duas estrelas trocando versos sobre a estrela pop e atriz Selena Gomez, que já namorou The Weeknd.

O criador, conhecido como @ghostwriter, afirma que a música foi criada por um software treinado para reproduzir as vozes dos dois artistas.

"Nós realmente estamos em uma nova era", escreveu um ouvinte nos comentários do canal do YouTube onde o vídeo foi postado. "Não consigo mais dizer o que é legítimo ou falso."

"Este é o primeiro exemplo de música gerada por Inteligência Artificial que realmente me impressionou", acrescentou Mckay Wrigley, um desenvolvedor de IA, no Twitter.

Desde que foi postado, na sexta-feira (14/4), o vídeo com a música foi visto mais de 8,5 milhões de vezes no TikTok. A versão completa foi reproduzida 254 mil vezes no Spotify.

A música começa com um ritmo repetitivo de piano, que faz uma transição para uma batida estrondosa de baixo, enquanto o falso Drake canta, em inglês. Depois, o falso Weeknd responde com um verso em que "alega" que Gomez o traiu antes do rompimento em 2017.

A faixa ainda inclui uma chamada para o produtor Metro Boomin', que já trabalhou com artistas como 21 Savage, Future, Nicki Minaj e Kanye West.

Não é perfeita. A música tem a vibração áspera e a baixa qualidade de uma demo pirata; e os vocais às vezes são arrastados e com falha — possivelmente resultado do processo de IA.

Voz clonada

Nenhum dos dois artistas comentou sobre a música até agora. Mas Drake recentemente expressou descontentamento por ter sua voz clonada.

"Esta é a gota d'água da IA", postou no Instagram, após se deparar com um vídeo feito por um fã no qual ele parecia estar fazendo um rap da faixa Munch (Feeling U) da rapper Ice Spice.

A reclamação de Drake veio depois que a Universal Music Group (UMG) escreveu para serviços de streaming, incluindo Spotify e Apple Music, pedindo que eles impedissem que empresas de inteligência artificial acessassem suas bibliotecas.

Acredita-se que as empresas estejam usando as músicas para "treinar" seus softwares.

"Não hesitaremos em tomar medidas para proteger nossos direitos e os de nossos artistas", alertou a UMG no e-mail, obtido primeiro pelo Financial Times.

Vários sites já oferecem aos fãs a funcionalidade de criar novas músicas usando vozes parecidas com as das maiores estrelas do pop.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Guetta foi eleito produtor do ano no Brits 2023, premiação do Reino Unido

O DJ francês David Guetta recentemente usou um site chamado uberduck.ai para imitar a voz de Eminem e adicioná-la a um de seus instrumentais.

"Tenho certeza de que o futuro da música está na IA", disse ele à BBC.

No entanto, Guetta afirmou que a tecnologia só poderia ser útil "como uma ferramenta" — como é o caso da bateria eletrônica.

"Nada vai substituir o bom gosto", disse ele. "O que define um artista é que você tem um certo gosto, um certo tipo de emoção que deseja expressar e vai usar todos os instrumentos modernos para fazer isso."

Outras faixas falsas que se tornaram virais recentemente incluem um "deepfake" de Rihanna cantando Cuff It, de Beyoncé; e um Kanye West clonado cantando a balada acústica Hey There, Delilah.

A rápida ascensão da tecnologia tem abalado a indústria da música. Heart On My Sleeve, por exemplo, não infringe direitos autorais, pois aparenta ser uma composição inteiramente original.

O autor também deixou explícito que Drake e The Weeknd não estavam envolvidos na produção da música.

Músicos se unem contra IA

Em resposta, uma ampla coalizão de músicos e artistas lançou uma "Campanha de Arte Humana", cujo objetivo é garantir que a inteligência artificial não "corroa" a criatividade humana.

Apoiado pela Recording Industry Association of America, a Association for Independent Music e o BPI — que organiza a premiação Brits — o grupo delineou sete princípios que defendem as melhores práticas de IA e enfatizou que a proteção de direitos autorais deve ser concedida apenas a músicas criada por humanos.

"Há muito potencial com a IA, mas também riscos para nossa comunidade criativa", disse o CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr, ao lançar a iniciativa.