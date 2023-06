As incríveis imagens vencedoras de concurso de fotos de insetos

Há 58 minutos

A foto de um casal de moscas (Eutolmus rufibarbis) acasalando, intitulada It Takes Two (São necessários dois), de autorida de Pete Burford, de Shrewsbury, no Reino Unido, foi a vencedora geral do concurso de fotografia Insect Week, da Royal Entomological Society.

Crédito, PETE BURFORD Legenda da foto, Pete Burford, autor da imagem vencedora, flagrou duas moscas acasalando

A competição amadora anual recebeu mais de 700 registros de 34 países — e um total de 24 imagens foram premiadas.

Burford começou a se aventurar no mundo da macrofotografia durante o lockdown imposto pela pandemia de covid-19 e publica seu trabalho no Instagram e no TikTok.

Gustav Parenmark, de 16 anos, da Suécia, venceu a categoria sub-18 com a foto de uma libelinha de cauda azul, intitulada Fresh Out Of The Shower.

Crédito, GUSTAV PARENMARK Legenda da foto, Gustav Parenmark ganhou o prêmio na categoria sub-18 com esta imagem

"A cada ano, este concurso fica mais difícil de julgar, porque o padrão da fotografia amadora de insetos segue se aprimorando", disse Tim Cockerill, professor da Universidade de Falmouth, no Reino Unido, que é o juiz principal da competição.

"O interesse pelos insetos, em toda a sua glória fascinante, está aumentando à medida que começamos a entender melhor o papel que os insetos desempenham em nossas vidas e o papel que os humanos devem desempenhar nas deles."

A foto de uma mariposa-esfinge-colibri, capturada por Marc Brouwer, ficou em segundo lugar na categoria acima de 18 anos.

Crédito, MARC BROUWER Legenda da foto, O registro de Marc Brouwer de uma mariposa-esfinge-colibri

Organizada pela Royal Entomological Society, a Insect Week acontece de 19 a 25 de junho. As inscrições para a próxima edição do concurso já estão abertas — os detalhes estão no site da competição.

A seguir, estão algumas fotos que chamaram a atenção dos jurados.

Crédito, RAYMOND J CANNON Legenda da foto, Raymond J Cannon capturou uma abelha (Bombus terrestris) em pleno voo

Crédito, SARAH PERKINS Legenda da foto, Sarah Perkins fotografou uma borboleta (Anthocharis cardamines) iluminada pelo Sol da tarde

Crédito, PANAGIOTIS DALAGIORGOS Legenda da foto, Esta foto de um grilo (Saga hellenica) foi tirada por Panagiotis Dalagiorgos

Crédito, DENNIS TEICHERT Legenda da foto, 'Esta linda formiga (Euroleon nostras) foi encontrada tarde da noite após uma tempestade', contou Dennis Teichert, autor da imagem

Crédito, BENJAMIN SALB Legenda da foto, Este besouro (Cicindela sexguttata) foi fotografado pelas lentes de Benjamin Salb

Crédito, ÁNGEL PLATA Legenda da foto, Ángel Plata fotografou uma Aphaenogaster iberica — 'Como o nome sugere, esta formiga é nativa da Península Ibérica, mas também de Marrocos', afirmou

Crédito, ROSA DUNBAR Legenda da foto, Rosa Dunbar, de 17 anos, ficou em segundo lugar na categoria sub-18 com esta imagem de um louva-deus da Nova Zelândia