Por que Amsterdã vai proibir consumo de maconha em famosa área de prostituição

Novas regras visam reduzir incômodo de moradores com turistas que frequentam o Distrito da Luz Vermelha (Red Light District)

Em breve será ilegal fumar maconha na rua no famoso Red Light District (Distrito da Luz Vermelha) de Amsterdã, na Holanda, sob novos regulamentos anunciados pela prefeitura da cidade.

As leis entrarão em vigor a partir de meados de maio e visam melhorar a qualidade de vida dos moradores que há muito reclamam de transtornos causados por turistas.

As profissionais do sexo também terão que fechar seus locais de trabalho às 3 da manhã.

A Prefeitura da cidade também anunciou na quinta-feira (09/02) que restaurantes e bares teriam que fechar às 2h nas sextas e sábados e nenhum novo visitante seria permitido no bairro antigo da cidade depois da 1h.

Fim do Matérias recomendadas

Atualmente, a venda de álcool em lojas, lojas de bebidas e cafés no Red Light District é ilegal de quinta a domingo após as 16h

Atualmente, a venda de álcool em lojas, lojas de bebidas e cafés no Red Light District é ilegal de quinta a domingo após as 16h. Agora, o conselho pedirá aos vendedores que removam completamente o álcool de suas vitrines durante esse período ou os oculte.

Segundo as leis atuais da Holanda, é crime possuir, produzir ou traficar drogas. No entanto, os holandeses têm uma "política de tolerância" que permite que as cafeterias vendam cannabis sob condições estritas.