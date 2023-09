Sapatos gigantes: a surpreendente tendência que conquistou passarelas em 2023

De botas de cowboy a salto gatinho Mary Janes e sapatos de corte, 2023 marcou o retorno de muitos calçados consagrados às passarelas. Mas também viu o surgimento de um novo e mais surpreendente: o sapato superdimensionado de desenho animado.

Antecipada por nomes como a "bota de poça" BV da Bottega Veneta (uma bota de chuva de sola grossa e biqueira bulbosa lançada em 2020) e as Superstars super recheadas de Kerwin Frost (uma colaboração de 2021 que viu o clássico tênis Superstar acolchoado para parecer grande como um palhaço), o visual maximalista foi galvanizado em fevereiro deste ano, quando a gravadora e coletivo de arte norte-americano MSCHF lançou sua atraente "grande bota vermelha".

Parecendo ter saído direto das páginas da série de mangá japonesa Astro Boy dos anos 1990, as botas gigantes vermelhas, renderizadas em espuma TPU e EVA, são ao mesmo tempo nostálgicas, futuristas e totalmente absurdas; como declarou o MSCHF em seu comunicado à imprensa: "Se você chutar alguém com essas botas, essa pessoa vai explodir!"

No entanto, apesar da tolice e dos problemas de sucção inadvertida – um vídeo viral do TikTok mostra o momento em que uma pessoa fica presa em seus BRBs – as botas unissex logo estavam sendo usadas por todos, desde Doja Cat e Lil Nas X até Iggy Azalea e Janelle Monáe.

Marni lançou seus tênis "big foot 2.0" na semana de moda de Paris

Enquanto isso, o lançamento das coleções primavera/verão 2023 proporcionou uma visão mais refinada do sapato que canaliza os desenhos animados, dos mocassins de napa orgulhosamente fofos da Prada aos cômicos sapatos de espuma laqueados da Loewe (aparentemente inspirados nos saltos altos enormes e deslizantes da Minnie Mouse) para os calçados almofadados de plataforma Arc de Proenza Schouler.

E, tanto na moda masculina como na feminina, a tendência parece não mostrar sinais de abrandamento. Em agosto, como a Balenciaga antes deles, a MSCHF fez parceria com a Crocs para apresentar as "grandes botas amarelas" - uma versão amarelo-girassol do BRB, com buracos e tira de salto característicos da Crocs - enquanto a Marni está pronta para lançar seu "pé grande Tênis de 2.0" na semana de moda de Paris, uma versão mais exagerada e decididamente de quadrinhos do tênis plataforma de 2018 da casa italiana.

Então, o que significa esse novo interesse em calçados desajeitados e de desenho animado? “Em certo sentido, comunica um desejo de inconformidade e expressão pessoal, que se alinha com os valores contemporâneos de individualidade e autoconfiança”, diz Carolyn Mair, psicóloga cognitiva e consultora de negócios de moda, e autora do livro The Psychology of Fashion. "E, ao mesmo tempo, subverte ideais de beleza mais tradicionais em preferência por estéticas novas e não convencionais", afirma Mair à BBC Culture.

A historiadora cultural Annebella Pollen concorda. “Eles me lembram um pouco os sapatos desenhados pelas feministas da segunda onda nas décadas de 1970 e 1980”, afirma ela à BBC Culture. “Eles viam a tendência de salto agulha e dedos pontudos como uma forma de manter as mulheres em seu lugar, então produziram seus próprios estilos feitos à mão, em formato de pé, inspirados em botas masculinas de trabalho, e eram muito antimoda.”

As "botas poça" da Bottega Veneta foram precursoras da tendência de calçados grandes

As empresas de sapato do Reino Unido, que incluíam coletivos exclusivamente femininos, como Green Shoes, Orchid Shoes e Made to Last, compartilhavam frequentemente na revista feminista Spare Rib, anúncios de sapatos diferentes como uma forma de resistência.

“Dito isso, eles os tornaram bastante decorativos, usando fitas como rendas, por exemplo, e couros de cores vivas como roxo, rosa e verde”, continua Pollen. "Os sapatos eram resistentes e práticos, mas também marcavam presença. Eles permitiam que as mulheres ocupassem espaço e lhes davam liberdade de movimento."

Vá grande ou vá para casa

Em termos de funcionalidade, Caroline Stevenson, diretora do programa de estudos culturais e históricos do Colégio Fashion de Londres, vê correlações semelhantes em alguns dos outros precedentes históricos do sapato de desenho animado, com a sua sola elevada e acolchoamento protetor.

“Talvez o elo mais antigo seja o chopine”, diz ela à BBC Culture, referindo-se a uma das primeiras alternativas da plataforma, usada por nobres venezianas entre o final do século XV e o início do século XVII. “Eles foram construídos originalmente para serem práticos, para proteger os pés de quem os usava nas ruas, mas depois se tornaram um item da moda por si só, assumindo esse significado simbólico sobre a posição social, porque sua altura transmitia o status de quem os usava. Mas era difícil entrar - alguns tinham 50 centímetros de altura."

Um antecessor ainda mais pertinente, na opinião de Stevenson, é a referência da década de 1990 na qual muitos dos sapatos grandes de hoje parecem se basear: “os grandes tênis estilo Spice Girls, como as botas plataforma Buffalo”, diz ela.

“Eles eram representativos da política cultural de oposição e do empoderamento feminino, e também tinham um apelo unissex. Eles também representavam a cultura rave dos anos 90 – tinham esse elemento de praticidade para as pessoas que andavam no campo até altas horas da manhã."

Os tênis de plataforma foram inspirados nas plataformas dos anos 1970, observa Stevenson, que também foram projetadas para dançar – para ficar em pé por horas a fio, enquanto se destacavam em meio ao brilho e glamour da era disco.

E, no caso do sapato cartoon, se destacar é o que interessa. Como explica Mair: “Nossa visão evoluiu para nos permitir processar automaticamente, sem atenção, objetos que são típicos ou representativos de sua categoria, para que possamos usar nossos recursos cognitivos limitados para prestar atenção a objetos incomuns que [em um sentido evolutivo] pode ser uma ameaça. A estética atraente dos sapatos grandes de hoje pode não agradar a todos, mas certamente farão com que você seja notado e, como tal, provavelmente projetarão uma imagem aventureira e divertida."

A "grande bota vermelha" da MSCHF tem feito sucesso entre fashionistas e celebridades

Nesse sentido, é interessante observar como a natureza absurda e maximalista do sapato estilo cartoon parece se correlacionar com um movimento de moda mais amplo: "clowncore", uma estética inspirada no circo que ganhou força no TikTok em 2020, e desde então entrou na alta costura – com casas como Dior e Armani Privé até Chanel abraçando a tendência.

“Os desfiles de alta costura da primavera de 2023 em Paris fizeram muitas referências a palhaços e arlequins, vinculando-se ao movimento clowncore”, diz Stevenson. “Se trata de ser brincalhão e escapista, o que faz sentido porque vivemos tempos muito confusos, e a moda sempre tenta dar sentido a esses tempos confusos.”

E quer eles lembrem visões de palhaços ou desenhos animados, meninos-robôs dos anos 90 ou estrelas pop que proclamam o poder feminino, não há dúvida de que a tendência atual por sapatos grandes e bulbosos desperta uma sensação generalizada de nostalgia.

“Eles nos lembram memórias de infância, evocando uma sensação de familiaridade e carinho, momentos divertidos: pular em poças e brincar com os amigos em um mundo despreocupado”, observa Mair.