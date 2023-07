Como é viver em 5 das cidades consideradas as melhores do mundo

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Viena está em primeiro lugar na lista

Author, Lindsey Galloway

Role, BBC Travel

Há 12 minutos

Depois da crise gerada pela pandemia de covid-19, a qualidade de vida voltou a aumentar em muitas cidades do mundo.

Mais especificamente, a qualidade de vida geral atingiu o pico nos últimos 15 anos, de acordo com o Índice Anual de Habitabilidade Global da The Economist Intelligence Unit.

O ranking avalia 173 cidades em fatores como estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura.

O aumento da qualidade de vida se deve em grande parte a melhorias na saúde e na educação na Ásia, Oriente Médio e África.

O fim das restrições da pandemia em todo o mundo também elevou os índices de cultura e meio ambiente, já que eventos e exposições voltaram com força total.

Embora um índice possa mostrar dados sobre o que torna um lugar habitável, são as pessoas que o vivenciam dia após dia que podem falar melhor sobre como é realmente viver em um local.

Conversamos com residentes de algumas das 5 principais cidades com as melhores classificações para descobrir por que eles gostam de morar nesses locais.

Viena, na Áustria

Para a capital austríaca, a posição de número um no índice de melhores locais para viver não é novidade.

Ela só perdeu o prêmio brevemente em 2021, quando o fechamento da pandemia afetou seus museus e restaurantes.

Com pontuações perfeitas para estabilidade, saúde, educação e infraestrutura, Viena é muito mais do que a soma de suas partes, de acordo com os residentes.

"Basicamente, você tem todo um ciclo de vida em um só lugar", explica Manuela Filippou, gerente do restaurante Konstantin Filippou, com duas estrelas Michelin, e de um bar de vinhos naturais.

Essa cidade histórica tem um sistema de transporte público confiável, as creches são acessíveis e é fácil chegar a cafés, teatros e até vinícolas da região.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O Danúbio cruza a capital austríaca

Tudo isso faz com que Viena pareça um local de férias atemporal, diz Filippou.

"Às vezes, quando estamos sobrecarregados de trabalho e incapazes de viajar por muito tempo, nem percebemos porque podemos satisfazer nossa fome de tudo isso dentro dos limites da cidade", acrescentou Filippou.

Para Richard Voss, residente em Viena e gerente de vendas e marketing do hotel Das Tigra, a qualidade de vida da cidade é aprimorada por sua rica história cultural e pelas atividades disponíveis.

"Viena tem muitos edifícios históricos impressionantes, incluindo o Palácio de Schönbrunn, o Hofburg ou a Prefeitura de Viena", diz ele.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O Palácio Belvedere, no 3º distrito de Viena, foi construído para o Príncipe Eugênio de Sabóia

"A cidade também é conhecida por sua tradição musical. Compositores famosos como Mozart, Beethoven e Strauss viveram e trabalharam aqui."

Voss lembra que toda essa história também permeia os diversos museus, teatros e óperas da cidade.

Ele também recomenda mergulhar na história culinária de Viena, degustando pratos tradicionais como o wiener schnitzel (algo como uma carne empanada) e o bolo sacher (um tipo de bolo de chocolate muito conhecido na região).

Ou visite os vários mercados, como o Naschmarkt, para desfrutar de comida fresca e especialidades locais.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O lago Albert Park em Melbourne

Melbourne, na Austrália

Tanto Melbourne quanto Sydney recuperaram suas posições no ranking (3º e 4º, respectivamente) depois de cair no índice durante a pandemia que afetou o sistema de saúde australiano e levou a bloqueios prolongados.

Melbourne, em particular, obteve a pontuação mais alta do país em cultura e meio ambiente, características que os moradores adoram.

"Melbourne tem uma culinária incrível, cultura, cena artística, bem como eventos e atrações, além de ser o lar de todos os maiores esportes e eventos internacionais, incluindo o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 e o Aberto da Austrália de tênis", diz Jane Morrell, ativista da deficiência e fundadora da Carer Solutions.

Ela também diz que a cidade é fácil de se locomover, com bondes fáceis de usar circulando pelo distrito central e outros bairros.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O próximo Grande Prêmio da Austrália será realizado em 24 de março de 2024

Além disso, a cidade fica a uma curta distância de carro das praias e da região de vinícolas, que tem fama mundial.

Para a blogueira Kimmie Conner, natural da Califórnia, a cidade supera um pouco as outras cidades.

"Existem lugares como Sydney que você sabe que são lindos assim que os vê. Tem vistas deslumbrantes, costas e edifícios icônicos. Mas Melbourne não é uma cidade de monumentos, é uma cidade de cultura. E descobrir isso requer um pouco mais de esforço na pesquisa”, diz Conner, que escreve em "Adventures & Sunsets".

Ela afirma que prefere Melbourne a qualquer outra cidade.

"Para descobrir o que está acontecendo em Melbourne, tudo o que você precisa fazer é entrar em um pequeno café em um beco colorido e ser servido com um dos melhores cafés da sua vida."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Um bonde passa em frente à estação ferroviária de Flinders Street, em Melbourne, na Austrália

“Recomendo experimentar os menus de degustação nos restaurantes de especialidades da cidade e beber coquetéis em bares escondidos, muitas vezes escondidos atrás de portas ou armários secretos”, acrescentou.

A população de Melbourne é muito acessível e amigável.

Não há nada que essa cidade brilhante não possa oferecer.

Conner acredita que as pessoas inicialmente são mais acolhedoras em Melbourne do que em Sydney, enquanto Morrel também cita a atitude positiva dos moradores como um fator que torna a vida mais agradável na cidade.

Vancouver, no Canadá

Três cidades canadenses (incluindo Calgary e Toronto) ficaram entre as 10 primeiras deste ano.

Mas Vancouver ficou em primeiro entre elas (5º) por suas pontuações culturais e ambientais, características que os residentes imediatamente apontam em seu amor pela cidade.

"De Vancouver, é muito fácil chegar às florestas, ao mar ou às montanhas", diz Tony Ho, morador e pequeno empresário.

"Nosso sistema de transporte permite que você vá da bela English Bay até o topo da cidade na Grouse Mountain, tudo no mesmo dia e você pode fazer isso de ônibus, bicicleta, trem e barco."

Ele também adora a culinária diversificada da cidade, um reflexo da composição multicultural de Vancouver, onde você pode encontrar de tudo, desde injera etíope a momos tibetanos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Paisagem de Vancouver é elogiada por moradores e turistas

"A cultura gastronómica e a origem de quem a cozinha está sempre crescendo.”

Como pai de uma criança pequena, Ho também aprecia os muitos parques e praias, todos a menos de 20 minutos do centro da cidade.

"É algo que quero que meu filho tenha acesso pelo resto da vida", diz ele.

Empresários de outros países também são atraídos por políticas de imigração favoráveis.

"Como empresário e imigrante da Croácia, eu estava procurando uma cidade que promovesse o crescimento dos negócios, mas também fosse vibrante e receptiva", diz Joe Tolzmann, diretor-executivo da plataforma móvel RocketPlan.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em Vancouver o acesso aos parques é fácil

"Vancouver é perfeita para começar um negócio porque há muitos trabalhadores qualificados. Sempre há alguém que você pode contatar ou serviços a quem recorrer em todas as fases de seu empreendimento comercial. A comunidade empresarial aqui é extremamente solidária e inclusiva."

Além dos negócios, a paisagem sempre oferece boas alternativas para o descanso.

"Quando preciso de uma pausa, tenho o oceano de um lado e as montanhas do outro", acrescenta Tolzmann.

Osaka, no Japão

Classificada em 10º lugar no índice e o único país asiático a chegar ao top 10, Osaka obteve uma pontuação 100 em estabilidade, atenção médica e educação.

À medida em que o custo de vida continua reduzindo o ingresso em muitos lugares em todo o mundo, a acessibilidade em Osaka também é uma grande vantagem para os residentes.

"Alugar em Osaka não é caro em comparação com outras metrópoles do Japão e do mundo", diz Shirley Zhang, natural de Vancouver.

"Meu aluguel é aproximadamente [o equivalente a] US$ 520 (cerca de R$ 2,4 mil) por mês com água, internet e taxa de manutenção incluídos. Embora o apartamento seja pequeno, é novo e limpo. Se eu alugasse um lugar como o meu em Vancouver, não me custaria menos de US$ 900 (cerca de R$ 4,2 mil)”.

Sair para jantar em restaurantes e gastar pouco também é uma das coisas mais destacadas pelos moradores.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O custo do aluguel em Osaka é baixo em comparação com outras cidades

"Ao contrário do Reino Unido, de onde eu sou e onde jantar fora pode custar caro, Osaka oferece refeições de qualidade a preços surpreendentemente baratos", diz James Hills.

"Você pode se dar ao luxo de comer em restaurantes todos os dias."

A cidade também parece mais segura do que outras grandes cidades.

“Me sinto muito segura a caminhar sozinha para casa, mesmo durante a noite", diz Zhang, acrescentando que nunca se preocupa com o roubo da sua carteira ou mala, mesmo quando deixa esses itens sem supervisão.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Osaka combina tradição e modernidade

"A cidade e seus arredores têm uma extensa rede ferroviária", diz Jonathan Lucas, especialista em marketing do Departamento de Turismo de Osaka.

"É rápido e fácil sair da cidade por um dia e explorar outros lugares incríveis como Kyoto, Nara e Kobe."

Auckland, na Nova Zelândia

Auckland subiu mais de 25 posições em relação ao ano passado, devido em grande parte à sua reabertura atrasada pela pandemia, onde as restrições e bloqueios não foram totalmente suspensos até setembro de 2022.

Juntamente com sua pontuação perfeita em educação, a cidade também teve a pontuação mais alta em cultura e meio ambiente entre as 10 melhores cidades.

"Você pode encontrar uma bela praia isolada provavelmente a apenas 20 minutos de carro de Auckland, se não mais perto", diz a moradora Megan Lawrence, que escreve para o My Moments and Memories.

"Temos um parque aquático incrível logo ali na esquina, com tantas formas de aproveitá-lo. Da mesma forma, a cidade é cercada por belas matas nativas, de onde é fácil fugir e não se sentir na cidade."

Como a maior cidade da Nova Zelândia, os residentes também se beneficiam de eventos de classe mundial, incluindo a Copa do Mundo Feminina da FIFA, que está acontecendo atualmente.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A paisagem de Auckland encanta quem visita a cidade

"Temos os melhores shows, espetáculos e eventos esportivos bem na nossa porta", diz o residente Greg Marett da empresa de turismo AAT Kings.

"Na próxima semana, vou ver uma exposição sobre a época dos faraós no Egito no Museu de Auckland."

Ele também enfatiza a beleza do impressionante porto da cidade, com iates e veleiros atracados que justificam o apelido de "A Cidade das Velas".

E ele recomenda que os visitantes explorem o Museu Marítimo de Auckland para aprender sobre a história marítima da cidade e a história da Nova Zelândia na competição da Copa América de Vela.

Como um país relativamente jovem e culturalmente diversificado, a Nova Zelândia adota e se adapta às culinárias de todo o mundo, então tanto os restaurantes quanto os supermercados oferecem muitas opções, diz Lawrence.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O porto é uma área muito turística em Auckland

Mas o que realmente faz dela um bom lugar para se viver é a simpatia das pessoas.

"A maioria das pessoas são amigáveis, dispostas a ajudar e sempre cumprimentam você alegremente quando você passa por elas em uma caminhada", disse.