Constituinte do Chile, nascida após protestos da esquerda, terá controle da direita

Há 42 minutos

Com mais de 99% dos votos apurados, a legenda de José Antonio Kast (candidato que perdeu as eleições presidenciais de 2021 para o atual líder do país Gabriel Boric) teve mais de 35% dos votos, segundo dados do Serviço Eleitoral do Chile (Servel).