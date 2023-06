Motim do grupo Wagner: as 24 horas que abalaram Putin e a Rússia

Durante uma longa noite e um dia de junho, o notório líder mercenário da Rússia, Yevgeny Prigozhin, encenou uma aparente insurreição, enviando um comboio blindado para Moscou e levantando questões sobre o controle de Vladimir Putin no poder.

O presidente russo ainda acusou seu ex-aliado de traição, embarcando em uma rebelião armada e "uma facada nas costas do nosso país".

Mas no final do sábado, Prigozhin cancelou tudo e ordenou que seus homens voltassem à base.

O chefe do grupo Wagner estava planejando um golpe?

Ele está há muito tempo em uma rixa pública com os chefes militares que comandam a guerra, mas isso se transformou em uma revolta aberta quando eles tentaram colocar suas forças sob sua estrutura de comando em 1º de julho

Os combatentes de Wagner cruzaram do leste da Ucrânia ocupada para a grande cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, e então subiram a principal rodovia via Voronezh, a caminho de Moscou.