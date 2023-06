Por que indiciamento de Trump é má notícia para rivais republicanos

As novas acusações contra o ex-presidente americano Donald Trump foram apresentadas na terça-feira (13/06) — em uma corte federal em Miami, na Flórida, e no chamado tribunal da opinião pública.

Dentro do tribunal em Miami, Trump e sua equipe jurídica foram avaliados. Um dos seus advogados disse ao juiz que o ex-presidente estava se declarando inocente de todas as 37 acusações relacionadas ao suposto uso indevido de segredos de Estado dos EUA .

Do lado de fora do tribunal e nas redes sociais, o cenário era bem diferente.

A comitiva dele parou no Versailles Restaurant, uma cafeteria e padaria cubana popular entre turistas e moradores do bairro Little Havana, principal centro político e cultural da comunidade cubana de Miami. Enquanto estava lá, ele apertou as mãos de frequentadores, tirou fotos e fez breves comentários, enquanto clientes cantavam uma versão de Parabéns pra você para o ex-presidente.

Republicanos

Já o governador da Flórida, Ron DeSantis, o candidato mais próximo de Trump nas pesquisas, dirigiu seu ataque aos promotores federais. Talvez isso signifique que DeSantis está sendo particularmente cauteloso no que se refere a irritar os partidários de Trump, que as pesquisas mostram frequentemente vê-lo como sua segunda opção.

O ex-vice-presidente Mike Pence e a embaixadora do então governo Trump na ONU, Nikki Haley, ficaram "em cima do muro", tentando caminhar sobre uma linha tênue entre criticar seu rival republicano e não provocar a ira de seus apoiadores.

Se o indiciamento de Trump for tratado como um "embate" entre Biden e republicanos, os rivais internos do ex-presidente terão dificuldades para atacá-lo.

No primeiro indiciamento de Trump, em Nova York, o motivo parece claro. Quem não gostaria de evitar que uma denúncia constrangedora de um caso de adultério com uma estrela de filme pornô viesse à tona pouco antes do dia da eleição? As acusações de crimes de fraude empresarial, no entanto, envolvem o que especialistas jurídicos veem como uma interpretação incomum da lei estadual.