Grammy 2023: todos os vencedores da premiação em que Beyoncé fez história

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Beyoncé fez história no Grammy

Beyoncé despontou na noite de domingo (05/02) como a grande vencedora do Grammy 2023.

Ela ganhou quatro dos nove prêmios a que foi indicada — e bateu o recorde de 32 gramofones, se tornando a maior vencedora do Grammy da história.

Mas o principal prêmio da noite foi para Harry Styles, que levou o gramofone de álbum do ano por Harry’s House; enquanto Lizzo conquistou o Grammy de melhor gravação do ano com o hit About Damn Time.

Anitta, que foi indicada como artista revelação do ano (a primeira brasileira em décadas a disputar a categoria), não levou o prêmio — a vencedora foi Samara Joy.

Crédito, Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy Legenda da foto, Anitta foi indicada, mas não ganhou o prêmio de artista revelação

A seguir, confira a lista completa dos vencedores.

Álbum do ano: Harry's House - Harry Styles

Gravação do ano: About Damn Time - Lizzo

Música do ano: Just Like That - Bonnie Raitt

Artista revelação: Samara Joy

Melhor gravação dance/eletrônica: Break My Soul - Beyoncé

Melhor música de R&B: Cuff It - Beyoncé, Denisia "Blu June" Andrews, Mary Christine Brockert, Brittany "Chi" Coney, Terius "The-Dream", Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers e Raphael Saadiq

Melhor álbum dance/eletrônica: Reinassance - Beyoncé

Melhor performance de R&B tradicional: Plastic Off The Sofa - Beyoncé

Melhor álbum de música urbana: Un verano sin ti - Bad Bunny

Melhor álbum pop vocal: Harry's House - Harry Styles

Melhor performance pop solo: Easy on Me - Adele

Melhor álbum de rap: Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

Melhor performance de rap: The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Melhor performance de dupla/grupo pop: Unholy - Sam Smith e Kim Petras

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Harry Styles ganhou o Grammy de melhor álbum

Melhor álbum de rock urbano ou alternativo latino: Motomami - Rosalía

Melhor álbum de pop latino: Pasieros - Rubén Blades e Boca Livre

Melhor álbum pop vocal tradicional: Higher - Michael Bublé

Melhor álbum de rock: Patient Number 9 - Ozzy Osbourne

Melhor performance de rock: Broken Horses - Brandi Carlile

Melhor música de rock: Broken Horses - Brandi Carlile

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Lizzo ganhou o Grammy de gravação do ano com o hit 'About Damn Time'

Melhor audiolivro ou gravação narrada: Finding Me - Viola Davis

Melhor performance de música alternativa: Chaise Longue - Wet Leg

Melhor álbum de R&B: Black Radio III - Robert Glasper

Melhor performance de R&B: Hrs & Hrs - Muni Long

Melhor performance de rap melódico: Wait For You - Future, Drake e Tems

Compositor do ano, não-clássico: Tobias Jesso Jr.

Produtor do ano, não-clássico: Jack Antonoff

Melhor remix, não-clássico: About Damn Time (Purple Disco Machine Remix) - Lizzo

Melhor álbum country: A Beautiful Time - Willie Nelson

Melhor performance country solo: Live Forever - Willie Nelson

Melhor performance de dupla/grupo country: Never Wanted To Be That Girl Carly - Pearce e Ashley McBryde

Melhor música country: Til You Can't - Cody Johnson

Melhor performance de americana (gênero musical): Made Up Mind - Bonnie Raitt

Melhor álbum folk: Revealer - Madison Cunningham

Melhor álbum de música raiz regional: Live At The 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival - Ranky Tanky

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sam Smith e Kim Petras ganharam o Grammy de melhor performance de dupla/grupo pop por 'Unholy'

Melhor álbum de new age: Mystic Mirror - White Sun Music

Melhor álbum de música global: Sakura - Masa Takumi

Melhor performance de música global: Bayethe - Wouter Kellerman, Zakes Bantwini e Nomcebo Zikode

Melhor solo de jazz improvisado: Endangered Species - Wayne Shorter e Leo Genovese

Melhor álbum de jazz vocal: Linger Awhile - Samara Joy

Melhor álbum de jazz instrumental: New Standards Vol. 1 - TerriLyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton e Matthew Stevens

Melhor álbum de grupo de grande formação de jazz: Generation Gap Jazz Orchestra - Steven Feikfe, Bijon Watson

Melhor canção/performance cristã contemporânea: Fear Is Not My Future - Maverick City Music & Kirk Franklin (Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay, Brandon Lake e Hannah Shackelford)

Crédito, JOHNNY NUNEZ Legenda da foto, Havia outra rainha no palco além de Beyoncé: Queen Latifah

Melhor álbum gospel: One Deluxe - Maverick City Music e Kirk Franklin

Melhor álbum gospel de raiz: The Urban Hymnal -Tennessee State University

Melhor música americana de raiz: Stompin' Around - Aaron Neville e The Dirty Dozen Brass Band

Melhor álbum de bluegrass: Crooked Tree - Molly Tuttle e Golden Highway

Melhor álbum de blues tradicional: Get On board - Taj Mahal y Ry Cooder

Melhor clipe: All Too Well: The Short Film - Taylor Swift, diretora; Saul Germaine, produtor

Melhor filme musical: Jazz Fest: A New Orleans Story - vários artistas; Frank Marshall e Ryan Suffern, diretores; Frank Marshall, Sean Stuart e Ryan Suffern, produtores

Melhor álbum de comédia: The Closer - Dave Chappelle

Melhor álbum de teatro musical: Into The Woods (2022 Broadway Cast Recording) - Sara Bareilles, Brian d'Arcy James, Patina Miller e Phillipa Soo, vocalistas principais; Rob Berman e Sean Patrick Flahaven, produtores (Stephen Sondheim, compositor) (2022 Broadway Cast)

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Jennifer Lopez entregou a Harry Styles o Grammy de melhor álbum do ano por 'Harry's House'

Melhor trilha sonora para mídia visual: Encanto - Germaine Franco

Melhor música para mídia visual: We Don’t Talk About Bruno, do filme Encanto - Lil-Manuel Miranda, compositor

Melhor trilha sonora para videogames e outras mídias interativas: Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarök - Stephanie Economou

Melhor álbum de áudio imersivo: Divine Tides - Eric Schilling, Ricky Kej e Steward Copeland

Melhor design de álbum, não-clássico: Harry's House - Jeremy Hatcher

Melhor encarte: Beginningless Beginning - Chun-Tien Hsia e Qing-Yang Xiao

Melhor composição de música clássica contemporânea: Puts: Contact - Kevin Puts, compositor: Xian Zhang (Time for Three & The Philadelphia Orchestra)

Melhor performance de orquestra: Florence Price, Jessie Montgomery, Valerie Coleman - maestro: Michael Repper (New York Youth Symphony)

Melhor gravação de ópera: Blanchard: Fire Shut Up In My Bones - Yannick Nézet-Séguin, maestro; Angel Blue, Will Liverman, Latonia Moore e Walter Russell III; David Frost, produtor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus)

Melhor performance de coral: Born - Donald Nally, Dominic German, Maren Montalbano, Rebecca Myers e James Reese

Melhor álbum instrumental contemporâneo: Empire Central - Snarky Puppy

Melhor composição instrumental: Refuge - Geoffrey Keezer

Melhor arranjo de instrumentos e vocais: Songbird (versão orquestral) - Vince Mendoza e Christine McVie (arranjadora)

Melhor arranjo instrumental ou a capella: Scrapple From The Apple - John Beasley (Magnus Lingdren, John Beasley e The SWR Big Band ft. Martin Aeur)

Melhor texto em encarte de álbum: Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition) - Bob Mehr

Melhor álbum histórico: Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition) - Bob Mehr

Melhor álbum de poesia falada: The Poet Who Sat By The Door - J. Ivy

50 anos de hip hop

Se o recorde de Beyoncé foi uma amostra do poder da música negra, a apresentação para celebrar os 50 anos do hip hop não ficou atrás.

É amplamente aceito que o gênero musical nasceu em uma festa organizada pelo DJ Kool Herc e sua irmã Cindy no Bronx, em Nova York, em agosto de 1973.

Para comemorar, subiram ao palco nesta edição dos Grammy alguns dos grandes nomes do hip hop — de pioneiros, como Grandmaster Flash, a novos talentos, como Lil Uzi Vert, passando por ícones como Queen Latifah, em uma série de performances explosivas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A apresentação em comemoração dos 50 anos do hip hop foi uma festa

Houve outras apresentações notáveis, como a de Harry Styles e a de Lizzo.

"Vocês estão prontos para um pouco de polêmica?", perguntou Madonna aos presentes assim que pegou o microfone.

"Obrigada aos rebeldes que levaram os golpes e tornaram o caminho mais fácil para o resto de nós", continuou. “Que saibam que os vemos, os ouvimos e, acima de tudo, os apreciamos”, concluiu, convidando Sam Smith e Kim Petras para interpretarem Unholy no palco.

Minutos antes, eles haviam ganhado o prêmio de melhor performance de dupla ou grupo pop, e com isso Petras fez história como a primeira artista transgênero a receber um Grammy.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Viola Davis ganhou um Grammy e entrou para o seleto grupo dos EGOTs

A noite também foi especial para Viola Davis, que entrou para o seleto grupo de artistas classificados como EGOT, após ganhar um Grammy por seu audiolivro Finding Me.