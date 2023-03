EUA: mulher mata a tiros 3 crianças e 3 funcionários em escola

Crédito, HAMILTON MATTHEW MASTERS/EPA-EFE/REX/Shutterstock Legenda da foto, Escola que foi alvo em Nashville é destinada a crianças menores de 12 anos

27 março 2023, 19:12 -03 Atualizado Há 8 minutos

Seis pessoas, incluindo três crianças, foram mortas em um ataque a tiros em uma escola na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (27/3).

Além das três crianças, foram mortos também três funcionários. A atiradora, uma mulher de 28 anos que ainda não foi identificada, foi morta em confronto com a polícia na escola.

A suspeita portava dois fuzis de assalto e pelo menos uma pistola. Dois policiais entraram no prédio, seguiram o som dos tiros e se depararam com a atiradora no segundo andar da escola, onde a mataram.

O chefe da polícia de Nashville, John Drake, disse que "evidências iniciais" indicam que a atiradora pode ter sido uma ex-aluna da escola. Os investigadores ainda não sabem como ela entrou no local.

A Escola Covenant, onde ocorreu o incidente, é uma escola cristã particular para alunos até 12 anos de idade, aproximadamente. Segundo o site da instituição, são cerca de 200 alunos.

Segundo a mídia local, a escola fez um programa de prevenção a tiroteios em 2022.

O ataque ocorreu no mesmo dia em que, no Brasil, uma professora morreu e quatro pessoas ficaram feridas depois que um adolescente fez um ataque com faca em uma escola estadual de São Paulo (SP).

Crédito, Reuters Legenda da foto, Familiares de crianças em frente a escola americana que foi alvo de ataque

De acordo com dados compilados pela organização Education Week, do início de 2023 até 23 de março, houve 12 tiroteios em escolas que resultaram em mortes ou ferimentos nos EUA.

Dados da polícia federal americana (FBI) mostram que dos 61 tiroteios em massa ocorridos em 2021 — o último ano para o qual há dados disponíveis —, apenas um envolveu uma atiradora suspeita do sexo feminino.

De 345 incidentes entre 2000 a 2019, apenas 13 envolveram atiradoras do sexo feminino.

Em um comunicado, o prefeito de Nashville, John Cooper, disse que a cidade "se juntou à temida e longa lista de comunidades a experimentar um tiroteio em uma escola".

"Meu coração está com as famílias das vítimas", acrescentou Cooper. "Toda nossa cidade está com vocês."

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou os tiroteios como "o pior pesadelo da família".

“Temos que fazer mais para acabar com a violência armada”, disse Biden, pedindo ao Congresso que aprove leis de controle de armas.

"Isso está destruindo nossas comunidades e destruindo a própria alma desta nação."