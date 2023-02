Chuva em SP: tragédia ocorre 56 anos após a maior já vista no litoral norte

Com 40 mortes confirmadas até o momento e mais de 750 desabrigados, as chuvas que atingiram municípios do litoral norte de São Paulo no fim de semana são o maior acumulado que se tem registro no país, com 682 milímetros e um rastro de destruição ainda incalculável.