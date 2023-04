Por que plano de sacrificar cabrito elevou tensão em Jerusalém

Por que sacrificar o animal?

De acordo com a Torá, os judeus estavam sendo mantidos como escravos no Egito e, para libertá-los, Deus passou pela terra para matar o filho primogênito de cada família egípcia.

Os israelitas (judeus) foram instruídos a matar o filhote de um cabrito ou cordeiro e a pintar a entrada de suas casas com o sangue do animal para que o anjo da morte seguisse sem parar ali.

Esta foi a última das "sete pragas do Egito" e a gota d'água para o faraó egípcio, que permitiu que o povo judeu deixasse o país no que é conhecido como Êxodo.

Por que ali?

A área do Monte do Templo abriga dois templos bíblicos, e alguns grupos judaicos querem construir um terceiro exatamente onde fica a cúpula dourada da mesquita.

Mas o complexo da mesquita de Al-Aqsa é também o terceiro lugar mais sagrado do islã, entendido como o local da ascensão do profeta Maomé ao céu.

Embora os judeus tenham permissão para visitá-lo, as orações não muçulmanas são proibidas no local.

O que está acontecendo agora?

A cada ano, grupos extremistas judeus fazem pressão para terem permissão para fazer o sacrifício do cordeiro no Monte do Templo, na véspera do Pessach.