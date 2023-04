O menino de 13 anos que parou ônibus desgovernado depois de motorista desmaiar

Vídeo gravado dentro do ônibus mostra momento em que menino assumiu o controle do ônibus

Dillon Reeves, da Carter Middle School, em Warren, se levantou do assento onde estava, saltou cerca de cinco fileiras e assumiu o volante do coletivo.

Um vídeo mostra a motorista do ônibus informando aos funcionários que ela não estava se sentindo bem.

"Estamos muito orgulhosos de você por suas ações heróicas!", escreveu em uma publicação no Facebook o vereador de Warren, Jonathan Lafferty.

Os alunos estavam voltando para casa da Carter Middle School na quarta-feira (26/4), quando a motorista do ônibus "ficou tonta e perdeu a consciência", de acordo com o superintendente da escola, Robert Livernois.

O vídeo do incidente, divulgado na quinta-feira (27/4), mostra as mensagens oficiais de rádio da motorista do ônibus dizendo que não estava se sentindo bem e que precisava encostar.