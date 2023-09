'Sex Education': casa de série da Netflix é colocada à venda por mais de R$ 9 milhões

Crédito, WALTER DIRKS

Author, Nathan Bevan

Role, Da BBC News

Há 23 minutos

Para os fãs da série de sucesso Sex Education, da Netflix, trata-se de um dos imóveis mais famosos da TV.

Apresentada no programa como a casa onde vivem o personagem principal, Otis, e sua mãe terapeuta sexual, Jean, a casa é uma propriedade deslumbrante na vila de Symonds Yat, com vista para o rio Wye, no condado de Herefordshire, na Inglaterra.

Agora, a propriedade foi colocada no mercado por impressionantes 1,5 milhão de libras, o equivalente a mais de R$ 9 milhões.

Crédito, WALTER DIRKS Legenda da foto, Propriedade fica no condado de Herefordshire, na Inglaterra

A casa, que é uma antiga propriedade de pesca do século 18, apareceu na popular série desde que foi ao ar pela primeira vez, em 2019.

Com cinco quartos e três banheiros distribuídos em três andares, a ampla casa está sendo vendida pela imobiliária Knight Frank em Bristol, na Inglaterra.

A propriedade é descrita no site da imobiliária como "bastante excepcional, com vistas deslumbrantes” do rio Wye.

Tem também terraços e um caminho escalonado que vai desde o seu terreno até ao próprio rio Wye.

De design norueguês, a construção foi completamente renovada quando comprada pelo atual proprietário em 2002 – a obra incluiu uma extensão da sala de jantar no jardim de inverno, uma cozinha de madeira pintada sob medida, além de banheiros e chuveiros modernos.

Crédito, WALTER DIRKS Legenda da foto, Na série, a casa é o lar de Otis e sua mãe Jean, personagens interpretados por Asa Butterfield e Gillian Anderson

A área externa tem 1,8 hectares, incluindo um "gramado grande e uma casa de verão", e ao sul da escadaria há um antigo pomar.

Existem também duas estufas, um anexo em pedra e azulejo e “uma antiga horta fechada”.

Existe ainda a oportunidade de adquirir a antiga capela situada no final do longo acesso da propriedade, embora isso esteja “sujeito a negociação em separado”, segundo o anúncio.