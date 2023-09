O que são os mísseis ATACMS que EUA planejam enviar à Ucrânia

Há 1 hora

Trata-se dos mísseis ATACMS, com alcance de até 300 km.

Pelo menos dois mísseis ucranianos atingiram o quartel-general da frota russa do Mar Negro, na Crimeia anexada, na sexta-feira (22/9).

Uma fonte militar ucraniana disse à BBC que o ataque no porto de Sebastopol utilizou mísseis Storm Shadow, fornecidos pela Grã-Bretanha e pela França.

A emissora NBC News e o jornal Wall Street Journal citam autoridades americanas não identificadas segundo as quais Biden disse ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Kiev receberia "um pequeno número" de mísseis ATACMS (Sistema de Mísseis Táticos do Exército). Os dois líderes se reuniram na Casa Branca na quinta-feira (21/9).

O WSJ acrescenta que as armas serão enviadas nas próximas semanas.

Entretanto, o jornal Washington Post citou várias pessoas familiarizadas com as discussões que afirmaram que a Ucrânia iria armar o ATACMS com bombas de fragmentação em vez de ogivas únicas.