O camundongo transparente que pode melhorar testes de drogas contra câncer

A criação do camundongo transparente envolve a remoção de todas as gorduras e pigmentos de seu cadáver, por meio de um processo químico. A cobaia acaba parecendo um brinquedo de plástico transparente, ligeiramente flexível.

A equipe também usa produtos químicos para ressaltar tecidos específicos que, com o novo método, podem ser observados em microscópios e exames de imagem com muitos detalhes.

A equipe também está armazenando imagens das cobaias em formato 3D. Desta forma, os pesquisadores que precisarem analisar diferentes partes do animal ou quiserem realizar novos experimentos podem acessar uma biblioteca com imagens anteriores, em vez de usar outro camundongo.

"Embora os pesquisadores só possam usar a técnica para examinar corpos de camundongos mortos, ela pode nos dizer muito sobre como o câncer se desenvolve nos estágios iniciais da doença. Ser capaz de visualizar tumores no corpo todo dará também aos pesquisadores uma maior compreensão do impacto de diferentes medicamentos e tratamentos", afirma Mistry.

Os estudos com camundongos costumam ser o ponto de partida para aprender sobre os processos no corpo humano, mas a nova técnica pode ser usada em qualquer animal.

A imagem azul mostra os resultados do novo método, com vários pequenos pontos identificando tumores; um exame convencional (imagem em branco) mostra apenas as maiores concentrações de tumores

A biomédica Nana-Jane Chipampe, do Instituto Wellcome Sanger, no Reino Unido, está entusiasmada com a perspectiva de usar a nova técnica para estudar como as células se desenvolvem no corpo humano. Atualmente, ela precisa de estratos muito finos de tecido para estudá-los no microscópio.