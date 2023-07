A esgrimista ucraniana desclassificada por se recusar a apertar mão de rival russa

Há 1 hora

A esgrimista ucraniana Olga Kharlan foi desclassificada por se recusar a apertar a mão de sua contraparte russa Anna Smirnova no Campeonato Mundial de Esgrima.

A atleta de 32 anos recusou o aperto de mão de Smirnova após o encontro e, em vez disso, ofereceu seu sabre para atacar as lâminas.

A atleta russa, que competia com bandeira neutra, permaneceu de pé na pista após a primeira fase da competição antes de receber uma cadeira enquanto continuava seu protesto.

Fim do Matérias recomendadas

O seu apelo parecia ter sido ignorado, já que Kharlan estava listada entre os 32 últimos competidores, quando Smirnova finalmente desistiu do protesto após falar com representante do campeonato, permitindo assim o início da disputa seguinte.