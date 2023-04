Esquema na Espanha extorque brasileiros prometendo tornar filhos estrelas do futebol

As gangues são acusadas de vender "falsas expectativas" às famílias.

Cerca de 70 famílias foram enganadas e 11 pessoas foram presas, segundo as autoridades.

As famílias eram informadas que o dinheiro seria usado para cobrir despesas, incluindo mensalidades, moradia e documentação para obter visto de residência na cidade de Granada.

No entanto, na realidade, os jogadores "viviam em casas... em condições precárias, com pouca comida, e nenhum deles conseguiu obter residência legal" na Espanha, diz um trecho do comunicado.