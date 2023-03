Por que incidente entre drone americano e aeronave russa no Mar Negro é perigoso

Um incidente envolvendo aviões russos e um drone americano no Mar Negro pode ser o confronto mais significativo entre os Estados Unidos e a Rússia reconhecido publicamente desde a invasão da Ucrânia por Moscou há pouco mais de um ano.

Os EUA acusaram a Rússia de comportamento imprudente depois que um drone americano caiu no Mar Negro após um encontro com caças russos.

Antes da colisão, os jatos russos teriam despejado combustível no caminho do drone que os EUA dizem estar no espaço aéreo internacional.