Quem é Moonbin, astro do K-Pop da banda Astro que faria show em SP e foi encontrado morto

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Moonbin estava no meio de uma turnê mundial com Sanha, outro membro da banda Astro

Author, Jean Mackenzie, Kelly Ng e George Wright

Role, Da BBC News em Seul, Cingapura e Londres

Há 16 minutos

O astro do K-pop Moonbin morreu aos 25 anos, anunciou a gravadora do artista.

Ele foi encontrado inconsciente pelo empresário na noite de quarta-feira (19/04) no apartamento onde morava, em Seul, informou a polícia, de acordo com a imprensa sul-coreana.

"Ele parece ter tirado a própria vida, mas está sendo analisada a realização de uma autópsia para determinar a causa exata da morte", acrescentaram as autoridades.

Moonbin "inesperadamente deixou nosso mundo e se tornou uma estrela no céu", afirmou a gravadora Fantiago em nota.

Moonbin havia trabalhado como ator e modelo antes de entrar na popular boy band Astro em 2016, aos 18 anos.

Desde 2020, ele se apresentava em dupla com outro integrante do Astro, Sanha. Moonbin & Sanha estavam no meio de uma turnê mundial — e sua última apresentação foi em Bangkok em 8 de abril.

A gravadora Fantiago informou que todos os membros do Astro estavam voltando para Seul nesta quinta-feira para o velório de Moonbin.

O comunicado da gravadora também pedia às pessoas que "evitassem relatos especulativos e maliciosos" para que a família de Moonbin pudesse prestar suas homenagens em paz.

A irmã de Moobin, Moon Sua, também é cantora de K-pop, integrante da girl band Billlie. Os irmãos já haviam falado em entrevistas sobre como dependiam um do outro.

Moonbin é a mais recente estrela do K-pop a perder a vida nos últimos anos.

A cantora e atriz Goo Hara foi encontrada morta em sua casa em Seul em 2019. Sua grande amiga, a estrela do K-pop Sulli, se suicidou após uma longa batalha contra o bullying virtual no mesmo ano.

Em 2018, Minwoo, da boy band 100%, morreu em casa — e sua gravadora disse apenas que ele havia sofrido uma parada cardíaca.

Jonghyun, vocalista da SHINee, uma das maiores boy bands da Coreia do Sul, morreu em 2017.

A Coreia do Sul tem a maior taxa de suicídio de jovens de todos os países desenvolvidos e, embora a taxa de suicídio geral do país esteja caindo, as mortes de pessoas na faixa dos 20 anos estão aumentando.

O governo está tentando reduzir significativamente o número de suicídios, que afligem a sociedade altamente competitiva da Coreia.

Moonbin entrou para o programa de trainee da Fantagio quando era criança, antes de se juntar ao Astro. O grupo era originalmente formado por seis artistas, mas um deles saiu em fevereiro de 2023.

Os fãs da Astro — conhecidos como "Arohas" — estão de luto pela morte de Moonbin. Conhecido como um artista versátil, ele era visto como o dançarino mais famoso da boy band.

Fotos publicadas nas redes sociais mostram fãs colocando flores e recados em post-its em memoriais de rua improvisados, na noite de quarta-feira, na Coreia do Sul. Os fãs também penduraram balões roxos e prateados — cores que apareceram com destaque na última apresentação do cantor na Tailândia.

Moonbin estava na turnê "Diffusion" com Sanha, promovendo o último álbum da dupla, lançado em janeiro. Eles fariam uma apresentação em São Paulo em junho.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Moonbin, à esquerda, e Sanha no ano passado

Moonbin havia dito aos fãs após o show que estava passando por um momento difícil, informou a emissora coreana SBS nesta quinta-feira.

"Quero confessar uma coisa, na verdade estou me sentindo muito mal. Pode ter havido muitos sinais que as pessoas perceberam desde o início do show, então também peço desculpa a vocês."

"Estou tentando me recompor aos poucos. Escolhi esse trabalho e preciso ser feliz para poder fazer os fãs felizes também", ele acrescentou em transmissão ao vivo nas redes sociais.