O drone que caiu perto de Moscou e preparava ataque na Rússia, segundo governador

O governador de Moscou, Andrei Vorobyov, disse nesta quarta-feira (1/3) que um drone caiu nos arredores da capital russa — no que seria uma tentativa de atingir a infraestrutura civil local.

Horas antes, o Ministério da Defesa havia dito que derrubara dois drones ucranianos no sul da Rússia.

O drone caiu perto do vilarejo de Gubastovo, a cerca de 100 km de Moscou, onde a empresa de energia russa Gazprom possui uma fábrica.

A Gazprom disse à agência de notícias estatal russa RIA Novosti que suas operações no distrito de Kolomna não foram interrompidas.

Fim do Matérias recomendadas

O alvo do drone em Kolomna "provavelmente era uma instalação de infraestrutura civil, que não foi danificada", postou Vorobyov no aplicativo Telegram.

"Não há vítimas ou danos no local. O FSB (serviço de segurança russo) e outras autoridades competentes estão investigando."

O assessor do ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, tuitou uma foto do drone.

"Ele [o drone] está a mais de 500 quilômetros da fronteira russa com a Ucrânia. Por isso Putin deve ficar com muito medo de se mostrar em público, já que os drones podem alcançar grandes distâncias", escreveu ele no post.