O erro do Google com 'concorrente' do ChatGPT que provocou perdas de US$ 100 bi em ações

Author, Natalie Sherman

Role, Da BBC News em Nova York

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Google revelou seu novo bot chamado Bard

O Google procura maneiras de garantir às pessoas que ainda está na frente na corrida pela melhor tecnologia de inteligência artificial (IA).

E, até agora, o gigante da internet parece dar a resposta errada.

Um anúncio projetado para exibir o novo bot de IA da emprea mostrou que ele respondia a uma pergunta de forma incorreta.

As ações da Alphabet, controladora do Google, caíram mais de 7% na quarta-feira (8/2), o que derrubou o valor de mercado da empresa em US$ 100 bilhões (R$ 520 bilhões).

O bot conhecido como Bard foi divulgado no Twitter na segunda-feira (6/2). No anúncio, a IA foi questionada sobre o que dizer a uma criança de nove anos sobre as descobertas do Telescópio Espacial James Webb.

O Bard afirmou que o telescópio foi o primeiro a tirar fotos de um planeta fora do Sistema Solar, quando na verdade esse marco foi realizado pelo telescópio European Very Large em 2004 — um erro rapidamente notado pelos astrônomos nas redes sociais.

"Por que você não verificou este exemplo antes de compartilhá-lo?", questionou Chris Harrison, da Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

Os investidores também ficaram desapontados com uma apresentação que a empresa fez sobre os planos de implantar inteligência artificial em alguns produtos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O ChatGPT é, basicamente, um robô virtual (chatbot) que responde a perguntas variadas, realiza tarefas por escrito, conversa de maneira fluida e inclusive dá conselhos sobre problemas pessoais

O Google está sob pressão desde o final do ano passado, quando a OpenAI, apoiada pela Microsoft, revelou o novo software ChatGPT.

Ele rapidamente se tornou um sucesso viral pela facilidade que tem de passar nos testes de escola, compor letras de músicas e responder a outras perguntas.

A Microsoft disse nesta semana que uma nova versão de seu mecanismo de busca Bing, que ficou para trás do Google por anos (o Google responde a 90% das buscas realizadas na internet enquanto o Bing tem apenas 3%), usará a tecnologia ChatGPT de uma forma ainda mais avançada.

Embora os investidores tenham abraçado o impulso para a inteligência artificial, os céticos alertaram que apressar a tecnologia aumenta os riscos de erros ou resultados distorcidos, além de gerar debates sobre questões de plágio.

Um porta-voz do Google disse que o erro no anúncio destacou "a importância de um processo de teste rigoroso, algo que foi iniciado esta semana com o programa Trusted Tester".

"Combinaremos o feedback externo com nossos próprios testes internos para garantir que as respostas de Bard atendam a um alto padrão de qualidade e segurança a respeito das informações do mundo real", disseram os representantes da empresa.