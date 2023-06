As perdas de aviões e soldados russos em motim do grupo Wagner

Crédito, TASS Legenda da foto, Avião derrubado pela Ucrânia era centro de comando aéreo avançado, como este da foto

Author, Jake Horton

Role, Da BBC News

Há 1 hora

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que pilotos russos foram mortos durante combates com as forças do grupo mercenário Wagner no fim de semana. Aparentemente, várias aeronaves russas foram destruídas.

A BBC se debruçou sobre os dados disponíveis para entender o que se sabe sobre as perdas até agora.

O que foi dito sobre as perdas militares da Rússia?

O presidente Putin referiu-se aos pilotos como "heróis 'caídos'" em uma declaração em 26 de junho. No entanto, ele não entrou em detalhes sobre o número de vítimas ou aeronaves perdidas.

Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário Wagner, disse que suas forças atingiram aeronaves russas que "estavam lançando bombas e ataques com foguetes" em uma tentativa de impedir seu avanço em direção a Moscou.

Ele se disse arrependido de ter abatido aviões russos.

As autoridades ucranianas afirmam que as forças do Wagner destruíram seis helicópteros russos e um avião durante a rebelião no sábado (24/6).

Alguns canais do Telegram, rede muito usada por blogueiros militares, fizeram alegações semelhantes sobre perdas.

Quais perdas são confirmadas?

A BBC analisou dezenas de vídeos feitos durante os combates entre as tropas Wagner e as forças russas.

É possível confirmar que um avião militar foi derrubado perto da cidade de Kantemirovka.

Vários grupos de mídia social identificaram a aeronave como sendo um Ilyushin Il-22, valiosa para as forças armadas russas.

Fotos dos destroços foram postadas nas redes sociais. Pelos destroços, parece se tratar de um Il-22M, uma versão atualizada do Il-22. As palavras referentes à "Força Aérea Russa" são visíveis na seção principal.

Crédito, TWITTER Legenda da foto, Os destroços do avião abatido parecem ser de uma aeronave Il-22

Trata-se de um posto de comando aéreo, de onde as tropas podem ser controladas durante o combate. Ele serve para ligar os principais centros de comando mais distantes da linha de frente com as demais tropas.

A BBC Russian (serviço de notícias da BBC em russo) diz que, de acordo com relatos da mídia social, um total de seis helicópteros também foram derrubados, incluindo dois helicópteros de ataque, três usados para guerra eletrônica e um helicóptero de transporte.

A BBC confirmou um vídeo que mostrava um helicóptero russo acidentado perto de Pavlosk.

Outras imagens dos destroços sugerem fortemente que se trata de um helicóptero Mi-8, devido à configuração das hélices.

Os helicópteros são equipados com os mais recentes sistemas de guerra eletrônica, projetados para combater radares terrestres e aéreos, sistemas de defesa aérea e armas antiaéreas.

Além disso, esses helicópteros realizam coleta de inteligência eletrônica.

Fotos de mais destroços também apareceram nas redes sociais, desta vez mostrando um helicóptero KA-52, um dos principais veículos de ataque usados pelas forças russas.

Não conseguimos verificar de onde eram essas imagens em particular, mas parte dos destroços mostra a figura 72, um sinal de código vinculado ao helicóptero KA-52.

Também verificamos vários vídeos mostrando um helicóptero KA-52 operando na área de Voronezh durante a rebelião no sábado.

Quantas pessoas morreram?

O Kremlin não confirmou quantos funcionários foram mortos na rebelião.

Prigozhin disse que nenhum combatente de Wagner morreu, mas que "várias pessoas ficaram feridas".