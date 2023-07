As substâncias que o corpo transforma em drogas ilegais e que são de difícil detecção

Uma nova geração de drogas mais difíceis de serem detectadas está circulando no mercado ilegal

The Conversation*

Os traficantes de drogas encontraram uma forma de burlar as agências reguladoras, utilizando uma das ferramentas mais potentes do nosso corpo: o metabolismo.

Os pró-fármacos são substâncias que só conseguem causar efeito depois de serem decompostas por enzimas do sistema digestivo ou por outras reações químicas do corpo.

A maioria das drogas ilícitas funciona por meio de interação com receptores específicos das células cerebrais, estimulando ou bloqueando a liberação de substâncias chamadas neurotransmissores. Elas duram por curto período, até serem transformadas em substâncias inativas ou com menos atividade, que são então eliminadas do corpo, normalmente pela urina.