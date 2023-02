O mafioso italiano foragido há 16 anos preso trabalhando como pizzaiolo

Edgardo Greco foi preso na cidade francesa de Saint-Étienne, na região central do país.

Sua prisão por autoridades italianas ocorre semanas depois da de Matteo Messina Denaro, outro conhecido mafioso cujo paradeiro não era conhecido havia 30 anos; ele foi preso quando deu entrada numa clínica na Sicília, no sul da Itália.

Enquanto Messina Denaro era o "chefe dos chefes" da notória Cosa Nostra da Sicília, Greco fazia parte da máfia do crime organizado 'Ndrangheta, originária da região da Calábria, no extremo sul da Itália.

A 'Ndrangheta é agora a máfia mais poderosa da Itália e seus tentáculos se estendem pela Europa e América do Sul.

Greco, de 63 anos, era procurado pelo assassinato de dois irmãos durante uma "guerra da máfia" entre duas gangues no início dos anos 1990.

Greco fazia parte de uma gangue rival e também foi acusado da tentativa de homicídio de outro homem no final daquele ano na mesma cidade.

Na reportagem, Greco aparecia com barba grisalha e óculos. O artigo o retratava como italiano de nascimento, mas no fundo um morador de Saint-Étienne.

No entanto, ele ainda estava sendo procurado pelo principal promotor antimáfia da Itália, Nicola Gratteri, que passou décadas combatendo a ascensão da 'Ndrangheta.

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, elogiou a polícia por levar à justiça um dos piores criminosos da Itália, e o governador da região da Calábria, Roberto Occhiuto, disse que a prisão de Greco reflete o compromisso da Itália com a luta contra todas as formas de crime organizado.