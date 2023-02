'Queremos que a Rússia venha': os manifestantes que pedem invasão russa em país vizinho

A Moldávia depende da Rússia para geração de energia - e no ano passado o governo russo cortou pela metade o fornecimento de gás ao país vizinho

Há 1 hora

Em frente ao imponente prédio do parlamento da Moldávia, milhares de pessoas estão chegando de ônibus para um protesto contra o governo.

"Somos motivo de chacota - o governo está zombando de nós", uma manifestante chamada Ala me diz. "Tem gente com quatro ou cinco filhos que literalmente não tem o que comer."

As contas de energia representam mais de 70% da renda familiar, de acordo com a presidente da Moldávia.

Os protestos de domingo, organizados pelo partido Sor, que é pró-Rússia, estão sendo observados de perto por governos em toda a Europa. A maioria dos manifestantes viajou para a capital Chisinau de ônibus, com seus custos cobertos pelo Sor.

A Moldávia fica estrategicamente localizada na fronteira com a Ucrânia. Ela tem sua própria região separatista pró-Rússia. Mas o país depende do gás russo.

No ano passado, Moscou cortou pela metade seu fornecimento para a Moldávia, pressionando o governo, que busca manter unidas suas populações de língua romena e russa.

Os protestos contra o aumento do preço do gás e da eletricidade começaram no outono passado.