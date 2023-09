Por que Shakira é acusada de sonegar impostos pela 2ª vez na Espanha

Shakira ganhou um prêmio pelo conjunto de sua obra no MTV Video Music Awards no início deste mês

A estrela do pop colombiana Shakira foi acusada de evasão fiscal pela segunda vez na Espanha.

A defesa de Shakira disse que ainda não recebeu notificações sobre as acusações em Miami, onde ela mora atualmente.

As novas acusações estão baseadas no fato de que Shakira estava vivendo em Barcelona em 2018 com o jogador de futebol Gerard Piqué e, portanto, seria obrigada a tributar lá todos os seus rendimentos internacionais.