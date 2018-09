A reação dos jovens pela saída do Reino Unido da UE: "perdemos o direito de viver e trabalhar em 27 países"

Direito de imagem AP Image caption Apoiadores da permanência do Reino Unido na UE ficaram desconcertados com o resultado do plebiscito

Insatisfeitos com o resultado do plebiscito que determinou a saída do Reino Unido da Eunião Europeia, mais de dois milhões de pessoas já assinaram uma petição pedindo uma segunda consulta.

Com uma participação de 72%, o plebiscito de quinta-feira teve 17,410,742 votos a favor de sair do bloco e 16,577,342 votos a favor de permanecer. Os jovens, que em sua maioria votaram por ficar na UE, foram os principais perdedores dessa decisão história.

Refletindo essa frustração, a petição que pede uma nova votação tem mais assinaturas do que qualquer outra no site do Parlamento e, como passou dos 100.000 apoiadores, será considerada no debate sobre o tema.

Segundo o representante de Tottenham no Parlamento britânico, David Lammy, deve haver uma votação na próxima semana para discutir se o Reino Unido vai para a frente com Brexit.

Algumas das opiniões mais viscerais sobre o resultado do plebiscito apareceram no Twitter com as hashtags "Not in my name" ( "Não em meu nome") e "What have we done" ("O que nós fizemos "), que se tornaram tendências na manhã de sexta-feira na rede social e foram utilizados mais de 20.000 vezes.

"O futuro deste país foi decidido por quem não vai estar aqui para viver com as consequências. Que desastre", escreveu em sua conta no Twitter um jovem que é identificado como @ ThomasAmor1 que vive em Manchester, no norte da Inglaterra.

Segundo a sondagem oficial do governo, YouGov, 75% dos eleitores entre 18 e 24 votaram no "Remain", ou seja, queriam ficar no bloco europeu.

56% dos eleitores entre 25 e 49 anos também foram a favor da continuidade no bloco.

Direito de imagem AP Image caption A maioria dos jovens de 18 a 24 anos votou pela permanência, mostrou pesquisa

Aqueles que apoiaram a Brexit também usaram o Twitter e hashtags como #IndependeceDay e #BrexitBulldog para comemorar.

Entre os eleitores com idades entre 50 e 64 anos, apenas 44% queriam ficar na União Europeia. E entre os com mais de 65 anos, apenas 39% votaram pela continuidade.

No Reino Unido, a idade mínima para participar de votações é de 18 anos, embora na Escócia, desta vez, reduziram o limite para 16 anos.

Direito de imagem Getty Images Image caption Além da internet, jovens usaram as ruas para se manifestar contra a saída da UE

"Geração do Brexit"

Jovens de todas as partes tinham dito que não queriam ser conhecidos como a "geração Brexit" e muitos usaram o Twitter para expressar sua insatisfação.

A rede social não reflete a opinião geral da população. Sua demografia é muito mais jovem do que a população britânica no geral. No entanto, ela tornou-se um termômetro de opinião entre os jovens.

Uma jovem que se identificou como Jess (@JessVisco) escreveu: "Obrigado a todos. Não nos foi permitido votar pelo nosso futuro. Não pode fazer nada #WhatHaveWeDone"

Direito de imagem Twitter/Jess ‏@JessVisco

Alex Cooper, um músico de 20 anos que vive em Hampshire, no sul da Inglaterra, publicou a foto abaixo em sua conta no Twitter:

"Eu estou indo viver em outro lugar", disse ele depois de expressar a sua consternação pelo resultado do plebiscito.

Direito de imagem @ALEX_EETS/TWITTER Image caption Com esta imagen, Alex Cooper disse que sua vida de músico pela Europa poderia estar prejudicada

"Eu realmente não irei mas, como guitarrista, sinto que (após a decisão de deixar a União Europeia) ficarão muito difíceis as minhas possibilidades de sair em turnê pela Europa. Isso é certo."

"Sonho em viver no exterior. Talvez isso é o que farei um dia, estou pensando em França".

Diferentes gerações

"O futuro da nossa geração tem sido em grande parte decidido por aqueles que não serão afetados a longo prazo. O nosso país está irreconhecível #NotInMyName", escreveu outra jovem usuária do Twitter que se identificou como Katie (@Kaaaaatie_x).

Caden (@transclone) escreveu: "O futuro da minha geração foi decidido por aqueles que têm mais de 65 anos que não sofrerão as consequências, enquanto aqueles com 16 e 17 anos não tiveram como se expressar #NotInMyName".

Direito de imagem Twitter/@ThomasAmor1 @Kaaaaatie_x @transclone

Um usuário cuja conta é Happiness Hunter (@ 10habits) disse: "#NotInMyName Gente mais velha do que eu está reduzindo enormemente as oportunidades de pessoas mais jovens do que eu."

Direito de imagem Twitter/Happiness Hunter ‏@10habits

"O destino do nosso país foi decidido por pessoas que anseiam por um passado que nunca existiu e criaram um futuro que é sombrio #NotInMyName", escreveu Rebecca W (@ReallyWe).

"Eu sou parte da quase metade que não queria isso. Eu também sou parte da geração que vai sofrer mais #NotInMyName", escreveu Georgie Moore (@georgiemxxre).

Direito de imagem Twitter/@ReallyRew/‏@georgiemxxre/@Kath34Thompson

"Uma geração de visões obsoletas custou o meu futuro e o de cada jovem, mas morrerá antes de ver as conseqüências #NotInMyName", disse Jake Upton (@ UptonJake1).

Enquanto que uma jovem que se identificou como @lunabxtch disse: "Não posso acreditar que estou acordando ante um futuro destroçado por aqueles que decidiram não ficar unidos ao mundo".

Georgina Hayes compartilhou esta mensagem: "Totalmente arrasada. Medo e ignorância ganharam a tolerância e a unidade Este resultado não fala por mim."

Direito de imagem Twitter/@lunabxtch/@GeeHayes

"Uma elite por outra"

Um artigo publicado no jornal britânico Financial Times, na seção FT Communities, sobre o resultado do plebiscito expressa parte da consternação que muitos eleitores sentem.

Intitulado "Diga-nos: eleitores optaram por deixar a UE. E agora?" ("You tell us: voters chose to leave the EU. Now what?"), o texto incluiu opiniões diferentes, como a de Nicholas, que escreveu:

"Eles simplesmente trocaram uma elite distante e inatingível por outra."

"Em segundo lugar, a geração mais jovem perdeu o seu direito de viver e trabalhar em 27 países. Nunca saberemos a verdadeira extensão da perda de oportunidades, amizades, casamentos e experiências que nos negãrão", disse ele.

No Twitter, Laceybloke (@laceybloke) também fez alusão ao elemento familiar: "Acontece que os aposentados odeiam mais os" imigrantes" do que amam seus netos #WhatHaveWeDone #NotMyVote".