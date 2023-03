Impasse sobre delação da Odebrecht se mantém em julgamento de Dilma e Temer no TSE

7 junho 2017

A sessão desta quarta-feira do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode cassar a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer foi mais uma vez marcada por discussões sobre a validade de depoimentos da Odebrecht colhidos na ação.

Seguindo o raciocínio do relator, disse Gilmar, também deveriam ser incluídas no processo as delações da JBS e uma possível colaboração do ex-ministro Antonio Palocci, preso pela operação Lava Jato.